Kremlin Sözcüsü Peskov: "Türkiye'nin Suriye'ye operasyonu en kötü senaryo olur" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Türkiye'nin Suriye'ye operasyonu en kötü senaryo olur' - Son Dakika

Kremlin Sözcüsü Peskov: "Türkiye'nin Suriye'ye operasyonu en kötü senaryo olur"

6 saat önce

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türk ve Rus heyetlerinin sonuçsuz kalan İdlib görüşmelerinin ardından, Türkiye'nin Suriye rejimine karşı operasyon ihtimalini yorumladı.

Kremlin Sözcüsü Peskov:

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türk ve Rus heyetlerinin sonuçsuz kalan İdlib görüşmelerinin ardından, Türkiye'nin Suriye rejimine karşı operasyon ihtimalini yorumladı.

Moskova'da görüşen Türk ve Rus heyetlerinin İdlib'deki sürece dair bir sonuca varamamasının ardından Türkiye'nin Şam rejimine karşı operasyon hazırlığında olduğu iddiaları gündeme gelmişti. İddialarla ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye'nin İdlib'deki Suriye hükümeti güçlerine karşı askeri operasyon yapmasının en kötü senaryo olacağı söyledi. Bir gazetecinin, Erdoğan'ın Suriye'de operasyon talimatı vermesi halinde Rusya'nın tavrının ne olacağı sorusuna cevap veren Peskov, "En kötü senaryoları ele almayalım. Meşru otoritelere ve Suriye silahlı kuvvetlerine bir operasyon söz konusu olduğunda bu elbette en kötü senaryo olur" dedi.

(İHA)

Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:15 Kaynak: İHA
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