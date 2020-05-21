Kremlin Sözcüsü Peskov'un eşi korona virüsü yendi - Son Dakika

Kremlin Sözcüsü Peskov'un eşi korona virüsü yendi

Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un eşi Tatyana Navka, korona virüsü yenerek, hastaneden taburcu edildi.

Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un eşi Tatyana Navka, korona virüsü yenerek, hastaneden taburcu edildi. Rusya'da 12 Mayıs tarihinde Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ve eşi Tatyana Navka korona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Peskov'un eşi Navka virüsü yenmesinin ardından bugün hastaneden taburcu edildi. Navka, yaptığı açıklamada, "Eşimin hastanedeki tedavisi iyi yönde devam ediyor. Ben hastaneden tedavi edilip taburcu edildim. Testler negatif çıktı ve artık sağlıklı birisiyim" dedi. Öte yandan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin geçtiğimiz haftalarda korona virüse yakalanmış tedavisini ardından virüsü yenerek, görevine geri dönmüştü. Rusya'da toplam korona virüs vaka sayısı 317 bin 554'e, hayatını kaybedenler ise 3 bin 99'a yükseldi. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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