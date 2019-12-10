Kremlin Sözcüsü Peskov WADA'nın Rusya'ya yönelik olimpiyat kararını değerlendirdi Açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle Rusya'yı 4 yıl boyunca olimpiyat ve dünya şampiyonalarından men etme kararına ilişkin, "Bu, kesinlikle hoş olmayan bir durum. Ülkemiz ve sporcularımızın haklarını savunmak için mekanizmaları kullanacağız." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, WADA'nın Rusya'ya yönelik kararını değerlendirdi.

WADA'nın kararının kabul edilmez olduğuna dikkati çeken Peskov, "Hedefimiz, bunu kabul etmediğimizi duyurmaktır. Toplu sorumluluğunun, sporcuların çıkarlarını ihlal etmesini önlemeliyiz." diye konuştu.

Peskov, sporcuların haklarının savunulması gerektiğine dikkat çekerek, "Bu, kesinlikle hoş olmayan bir durum. Ülkemiz ve sporcularımızın haklarını savunmak için mekanizmaları kullanacağız. Sporcuların her şeye rağmen uluslararası yarışmalarda yer alması ve uzmanlık yeterlilik seviyesini koruması önemli." ifadelerini kullandı.

WADA'nın Rusya ile ilgili kararı

WADA, doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle Rusya'yı 4 yıl boyunca olimpiyat ve dünya şampiyonalarından men etme kararı almıştı.

Karara göre, Rusya Milli Marşı ve bayrağı, 2020 Tokyo Olimpiyatları ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yer alamayacak.

Rus sporcular ise doping testinden geçmeleri halinde olimpiyat bayrağıyla Tokyo 2020'de yer alabilecek.

Rusya, WADA'nın kararını 21 gün içinde kabul edecek ya da Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) götürülebilecek.

Öte yandan Rusya, cezaya rağmen UEFA'nın WADA'nın büyük organizasyonlar listesinde bulunmaması nedeniyle ev sahiplerinden biri olduğu 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer alabilecek.

Rusya, ev sahipliği yaptığı Soçi kentindeki 2014 Kış Olimpiyatları'nda sporcularının devlet destekli sistematik doping yaptığı gerekçesiyle 2015'te men cezası almıştı. Güney Kore'nin Pyeongchang şehrinde düzenlenen 2018 Kış Olimpiyatları'nda 168 Rus sporcu, bağımsız olarak madalya mücadelesi vermişti.