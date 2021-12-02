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Kremlin Sözcüsü Peskov: "Zelenskiy'in, Kırım'a yönelik açıklamalarını bir tehdit olarak görüyoruz" - Son Dakika

Kremlin Sözcüsü Peskov: "Zelenskiy'in, Kırım'a yönelik açıklamalarını bir tehdit olarak görüyoruz"

02.12.2021 14:31
Kremlin Sözcüsü Peskov: "Zelenskiy'in, Kırım'a yönelik açıklamalarını bir tehdit olarak görüyoruz"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Kırım'ı tekrar Ukrayna topraklarına katma amaçlarına yönelik açıklamalarını kendilerine yönelik bir tehdit olduğunu savundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Kırım'ı tekrar Ukrayna topraklarına katma amaçlarına yönelik açıklamalarını kendilerine yönelik bir tehdit olduğunu savundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün parlamentoda yaptığı açıklamada Kırım topraklarının tekrar Ukrayna'ya katılmasını amaçladıklarını söyleyince, Rusya tarafından ilk tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zelenskiy'in bu açıklamalarını kendilerine yönelik bir tehdit olarak gördüklerini ifade ederek, "Parlamentoda konuşan Zelenskiy, Kırım'ın geri dönmesinin Ukrayna'nın ana hedefi ve felsefesi olması gerektiğini söyledi. Bunu Rusya'ya yöneltilen doğrudan bir tehdit olarak görüyoruz. Bu tür ifadeler, Kiev rejiminin Rusya'nın bir bölgesine tecavüz etmek için güç de dahil mevcut tüm imkanları kullanmaya niyetli olduğu anlamına geliyor. Biz bunu böyle algılama eğilimindeyiz" dedi.

"RUSYA KENDİ SINIRLARINDA İSTEDİĞİ YERİ SİLAHLANDIRIR"

Ukrayna sınırı başta olmak üzere stratejik noktaları silahlandıran, son olarak Kuril Adaları'nda askeri tesisler inşa eden ve bugün de Bastion füze sistemlerini buraya konuşlandırmalarına karşı özellikle batılı ülkelerden gelen tepkilere cevap veren Peskov, "Rusya kendi topraklarında bu nesneleri uygun noktalara yerleştirmede özgürdür. Bu bizim egemenlik hakkımızdır. Buna hiç kimse itiraz edemez. Elbette tesislerin konuşlandırılması Rusya Savunma Bakanlığına rapor edilir ve başkomutan ile karar verilir" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA PROVOKATİF EYLEMLERİNE DEVAM EDİYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in açıklamalarının diyaloğun önünü tıkadığını savunan Peskov aynı zamanda, Kiev yönetiminin Donbas bölgesindeki provokatif eylemlerine devam ettiğini söyledi. Donbas konusunun doğrudan Rusya ile müzakere edilmesi gerektiğini belirten Peskov, "Fakat Rusya Federasyonu doğrudan çatışmanın bir tarafıymış gibi lanse edilmeye çalışılıyor. Ukrayna'nın düşmanca tavırları hala en yüksek seviyede. Bu bizim için endişe vericidir. Ukrayna tarafında bir yoğunluk ve temas hattında da provokatif eylemler görüyoruz" dedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kremlin Sözcüsü Peskov: Zelenskiy'in, Kırım'a yönelik açıklamalarını bir tehdit olarak görüyoruz

Dmitriy Peskov, Kremlin, Ukrayna, Kırım, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Zelenskiy'in, Kırım'a yönelik açıklamalarını bir tehdit olarak görüyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kremlin Sözcüsü Peskov: "Zelenskiy'in, Kırım'a yönelik açıklamalarını bir tehdit olarak görüyoruz" - Son Dakika
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