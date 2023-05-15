Kılıçdaroğlu'nun hedef aldığı Rusya'dan seçime ilişkin ilk değerlendirme: Türk halkının tercihine saygı duyuyoruz ve duyacağız - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun hedef aldığı Rusya'dan seçime ilişkin ilk değerlendirme: Türk halkının tercihine saygı duyuyoruz ve duyacağız

15.05.2023 15:03

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya'yı Türkiye seçimlerine müdahale etmekle suçlaması büyük ses getirmiş, Kremlin'den iddiaları yalanlayan bir açıklama yapılmıştı. Kremlin yeni açıklamasında 14 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Türk halkının tercihine saygı duyuyoruz ve duyacağız. Ancak her durumda işbirliğimizin devam etmesini, derinleşmesini ve genişlemesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerine ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

"SEÇİMLERİ BÜYÜK BİR İLGİYLE TAKİP EDİYORUZ"

Türkiye ile Rusya'nın başta ekonomi olmak üzere çok sayıda alanda kapsamlı işbirliği yürüttüğüne işaret eden Peskov, "Enerji, turizm, ticaret, tarım, kara yolu taşımacılığı gibi çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan geniş bir işbirliği yelpazesinde Türkiye ile birleşmiş durumdayız" dedi. Söz konusu işbirliğinin Türk ve Rus halklarının çıkarları doğrultusunda geliştiğini vurgulayan Peskov, "Bu nedenle Türkiye'den seçimlerle ilgili gelen haberleri büyük bir ilgiyle takip ediyoruz" diye konuştu.

"TÜRK HALKININ TERCİHİNE SAYGI DUYACAĞIZ"

Peskov, seçimlerin sonuçlarına da saygıyla yaklaştıklarını belirterek, "Türk halkının tercihine saygı duyuyoruz ve duyacağız. Ancak her durumda işbirliğimizin devam etmesini, derinleşmesini ve genişlemesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE GÜÇLÜ, EGEMEN BİR ÜLKE"

Türkiye'nin olgun bir demokrasiye sahip olduğunu kaydeden Peskov, "Türkiye güçlü, egemen bir ülkedir ve tabii ki şeffaf ve demokratik seçimleri sağlayabilen, her türlü yasa dışı eylemi önleyebilen bir ülkedir" değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı BİR paylaşımla Rusya'yı Türkiye seçimlerine müdahale etmekle suçlamıştı. CHP lideri paylaşımında, "Sevgili Rus dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala iş birlikten ve dostluktan yanayız" yazmıştı.

İDDİLARI YALANLAMIŞLARDI

Bu sözler sonrası Kremlin, Rusya'nın 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin bu iddiaları yalanlamıştı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Resmen ilan ediyoruz: Bir müdahaleden söz edilemez. Ana muhalefetin adayına bu iddiaları kim aktardıysa 'yalancıdır'" diye konuşmuştu.

Kaynak: AA
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Türkiye, Kremlin, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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