Kılıçdaroğlu'nun hedef aldığı Rusya'dan seçime ilişkin ilk değerlendirme: Türk halkının tercihine saygı duyuyoruz ve duyacağız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerine ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye ile Rusya'nın başta ekonomi olmak üzere çok sayıda alanda kapsamlı işbirliği yürüttüğüne işaret eden Peskov, "Enerji, turizm, ticaret, tarım, kara yolu taşımacılığı gibi çeşitli alanlarda karşılıklı yarar sağlayan geniş bir işbirliği yelpazesinde Türkiye ile birleşmiş durumdayız" dedi. Söz konusu işbirliğinin Türk ve Rus halklarının çıkarları doğrultusunda geliştiğini vurgulayan Peskov, "Bu nedenle Türkiye'den seçimlerle ilgili gelen haberleri büyük bir ilgiyle takip ediyoruz" diye konuştu.
Peskov, seçimlerin sonuçlarına da saygıyla yaklaştıklarını belirterek, "Türk halkının tercihine saygı duyuyoruz ve duyacağız. Ancak her durumda işbirliğimizin devam etmesini, derinleşmesini ve genişlemesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.
Türkiye'nin olgun bir demokrasiye sahip olduğunu kaydeden Peskov, "Türkiye güçlü, egemen bir ülkedir ve tabii ki şeffaf ve demokratik seçimleri sağlayabilen, her türlü yasa dışı eylemi önleyebilen bir ülkedir" değerlendirmesinde bulundu.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı BİR paylaşımla Rusya'yı Türkiye seçimlerine müdahale etmekle suçlamıştı. CHP lideri paylaşımında, "Sevgili Rus dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala iş birlikten ve dostluktan yanayız" yazmıştı.
Bu sözler sonrası Kremlin, Rusya'nın 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin bu iddiaları yalanlamıştı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Resmen ilan ediyoruz: Bir müdahaleden söz edilemez. Ana muhalefetin adayına bu iddiaları kim aktardıysa 'yalancıdır'" diye konuşmuştu.
Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu'nun hedef aldığı Rusya'dan seçime ilişkin ilk değerlendirme: Türk halkının tercihine saygı duyuyoruz ve duyacağız - Son Dakika