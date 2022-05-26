Kremlin, tahıl sevkiyatındaki sorunlar için batılı ülkeleri suçladı - Son Dakika
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Kremlin, tahıl sevkiyatındaki sorunlar için batılı ülkeleri suçladı

26.05.2022 13:55
Kremlin, tahıl sevkiyatındaki sorunlar için batılı ülkeleri suçladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, batılı ülkelerin, Rusya'nın Ukrayna'dan tahıl sevkiyatına engel olduğuna yönelik suçlamalarını reddettiklerini belirterek, "Aksine, attıkları yasadışı adımlarla bu blokaja neden olan batılı ülkeleri suçluyoruz.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, batılı ülkelerin, Rusya'nın Ukrayna'dan tahıl sevkiyatına engel olduğuna yönelik suçlamalarını reddettiklerini belirterek, "Aksine, attıkları yasadışı adımlarla bu blokaja neden olan batılı ülkeleri suçluyoruz." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki tahıl ürünlerinin savaş nedeniyle sevk edilememesine yönelik gelişmeleri değerlendirdi.

Batılı ülkelerin tahıl sevkiyatlarına ilişkin Rusya'yı suçlamasına tepki gösteren Peskov, "Bu söylemleri kesinlikle reddediyoruz. Aksine, attıkları yasadışı adımlarla bu blokaja neden olan Batılı ülkeleri suçluyoruz." diye konuştu.

Rusya'nın, tahıl sevkiyatının devam edebilmesi için batılı ülkelerin yaptırımları kaldırmasını talep edip etmediğine yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Gemilerin kiralanmasını, tahıl ihracatını engelleyen yasa dışı kararları iptal etmeliler." yorumunu yaptı.

Peskov, savaşla ilgili olarak Moskova'nın Ukrayna yönetiminden ne tür bir beklenti içerisinde olduğuna ilişkin bir soruyu da şöyle yanıtladı:

"Moskova, Kiev'in taleplerimizi kabul etmesini ve fiili durum, gerçek durum hakkında farkındalığa varmasını bekliyor. Bunlar bölgelere ilişkin tavizler değil. Kiev'in fiili durumu tanıması ve sağlıklı bir şekilde değerlendirme yapması gerekiyor."

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Kaynak: AA

Kremlin, Moskova, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

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