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Kremlin: Türkiye Soçi Mutabakatı'ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmiyor
6 saat önce
Putin'in sözcüsü çok tehlikeli bazı askeri ekipmanın İdlib'deki teröristlerin eline düştüğünü belirterek Türkiye'nin Soçi Mutabakatı'ndaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini kaydetti.
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dimitry Peskov yaptığı açıklamada Türkiye'nin bir yıl önce varılan Soçi Mutabakatı'ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi.
Rusya'da bir televizyon kanalında konuşan sözcü "Çok tehlikeli bazı askeri techizat İdbilb'deki teröristlerin eline geçiyor ve bütün bunlar maalesef bölgede durumun normalleşmesine destek olmuyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:25
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