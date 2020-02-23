Kremlin: Türkiye Soçi Mutabakatı'ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmiyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kremlin: Türkiye Soçi Mutabakatı'ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmiyor - Son Dakika Dünya

Kremlin: Türkiye Soçi Mutabakatı'ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmiyor

6 saat önce

Putin'in sözcüsü çok tehlikeli bazı askeri ekipmanın İdlib'deki teröristlerin eline düştüğünü belirterek Türkiye'nin Soçi Mutabakatı'ndaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini kaydetti.

Kremlin: Türkiye Soçi Mutabakatı'ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmiyor, System.String[]

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dimitry Peskov yaptığı açıklamada Türkiye'nin bir yıl önce varılan Soçi Mutabakatı'ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi.


Rusya'da bir televizyon kanalında konuşan sözcü "Çok tehlikeli bazı askeri techizat İdbilb'deki teröristlerin eline geçiyor ve bütün bunlar maalesef bölgede durumun normalleşmesine destek olmuyor" dedi.

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Türkiye, Rusya, Soçi, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:25 
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