Kremlin: Ukrayna müzakere teklifi konusunda bağlantıyı kesti - Son Dakika
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Kremlin: Ukrayna müzakere teklifi konusunda bağlantıyı kesti

25.02.2022 22:13
Kremlin: Ukrayna müzakere teklifi konusunda bağlantıyı kesti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Minsk'te müzakere teklifine cevap olarak Ukrayna'nın Varşova'yı önerdiğini ve ardından bağlantıyı kestiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Minsk'te müzakere teklifine cevap olarak Ukrayna'nın Varşova'yı önerdiğini ve ardından bağlantıyı kestiğini söyledi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna ile Belarus'un başkenti Minsk'te müzakere teklifi ile ilgili sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Teklifin ardından Ukrayna tarafının Minsk'te görüşme düşüncesini inceleyeceklerini söylediklerini aktaran Peskov, "Ukraynalılar Varşova'ya gitmeyi istediler, bundan sonra da bağlantıyı kestiler. Ara verdiler." ifadesini kullandı.

Peskov, söz konusu bekleyişin uzun sürdüğüne dikkati çekerek, bu bekleyişe Ukrayna'nın Kiev dahil büyük şehirlerinde milliyetçi unsurların roket fırlatma sistemleri yerleştirmesinin eşlik ettiğini söyledi.

Peskov, "Bu durumu son derece tehlikeli buluyoruz." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile tarafsızlık statüsünü konuşmaktan korkmadıklarını söylemiş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, "Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım." mesajı iletmişti.

Kremlin Sözcüsü Peskov da Rusya'nın Ukrayna ile müzakereler için Minsk'e heyet göndermeye hazır olduğunu bildirmişti.

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Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Ukrayna'ya müzakere onayımızı gönderdik' Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Ukrayna'ya müzakere onayımızı gönderdik' Kremlin: Rusya, Ukrayna ile görüşmeler için Minsk'e heyet göndermeye hazır Kremlin: Rusya, Ukrayna ile görüşmeler için Minsk'e heyet göndermeye hazır

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Kaynak: AA

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