Kremlin: Ukrayna'nın Buça kentiyle ilgili herhangi bir suçlamayı kabul etmiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Kremlin: Ukrayna'nın Buça kentiyle ilgili herhangi bir suçlamayı kabul etmiyoruz

04.04.2022 14:01
Kremlin: Ukrayna'nın Buça kentiyle ilgili herhangi bir suçlamayı kabul etmiyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkesine yöneltilen Ukrayna'nın Buça kenti ile ilgili suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkesine yöneltilen Ukrayna'nın Buça kenti ile ilgili suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski'nin nükleer silahı kendi topraklarında yerleştirmeye hazır oldukları yönünde açıklama yaptığına dikkati çeken Peskov, "Elbette, önerilen eylemler, kıtadaki gerginliğin ileride artmasına yol açabilir. Polonya yönetiminin savaşçı ve Rus karşıtı çizgisi derin endişeleri uyandırıyor." dedi.

"Buça kenti konusu en üst düzeyde görüşülmesi gerekiyor"

Ukrayna'nın Buça kentinde çekilen görüntüleri değerlendiren Peskov, burada sivillerin öldürüldüğüne dair bilgilerin sorgulanması gerektiğini savundu.

Peskov, "Gördüğümüz görüntülere güvenmemek lazım. Savunma Bakanlığımızın uzmanları, görüntülerin sahte olduğuna dair belirtileri tespit etti." şeklinde konuştu.

Ülke liderlerinin Buça'daki durumla ilgili yeterince kanıt olmadan açıklama yapma konusunda acele etmemesi ve çeşitli kaynaklardan bilgi talebinde bulunması gerektiğini vurgulayan Peskov, "Herhangi bir suçlamayı kesinlikle reddediyoruz. Ayrıca, bu konunun en üst düzeyde görüşülmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) görüşmeye teklif ettiklerini aktaran Peskov, ancak bu teklifin engellendiğini söyledi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

YORUMLAR
500
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Modern siyasi dünyada onun gibi çok az insan var Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Modern siyasi dünyada onun gibi çok az insan var Son dakika haberleri | Deniz aşırı Japon firmaların yüzde 55'i Rusya-Ukrayna savaşından etkileniyor Son dakika haberleri | Deniz aşırı Japon firmaların yüzde 55'i Rusya-Ukrayna savaşından etkileniyor

Togo Cumhuriyeti, Dmitriy Peskov, Kremlin, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kremlin: Ukrayna'nın Buça kentiyle ilgili herhangi bir suçlamayı kabul etmiyoruz - Son Dakika


Son Dakika
14:03 Erik sayıyla satılıyor: 10 erik 50 TL
13:56 5 yılda 9 yaşlı çifti dolandırdı! Son çift ise 40 yıllık aile dostları çıktı
13:55 Beşiktaş ile Trabzon ile oynadığı maçın tekrar edilmesini isteyecek
13:53 Hırsızlar, otomobilinde uyuyakalan sürücünün 5 ata altını ve 2 cep telefonunu çaldı! Kameralar her şeyi kaydetti
13:48 Rusya Savunma Bakanlığı'ndan sivillerin öldürüldüğü görüntülerle ilgili açıklama: Tümü fotomontaj
13:39 Erman Toroğlu'ndan şoke eden iddia: Şenol Güneş para aldı, şike yaptı
13:35 Fenomen dizi Üç Kuruş bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Kartal ve Efe düğün hazırlıklarına başladı!
13:22 Larin'in attığı tokat maçın önüne geçti! Sosyal medyada yorum üstüne yorum yapıldı
13:22 "Türkiye'de kadınların en önemli sorunu ne" diye soruldu: Şiddet ilk sırada! %45'e göre şiddetin sorumlusu hükümet
13:07 "Arabalarımızın markası böyle" diyen Selin Ciğerci'den yeni 'konvoy' açıklaması: Ayrıcalıklı değiliz, ülkemizi seviyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 14:10:42. #1.13#
SON DAKİKA: Kremlin: Ukrayna'nın Buça kentiyle ilgili herhangi bir suçlamayı kabul etmiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement