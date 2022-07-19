Kremlin: Ukrayna tahılıyla ilgili müzakerelerin devam etmesini bekliyoruz - Son Dakika
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Kremlin: Ukrayna tahılıyla ilgili müzakerelerin devam etmesini bekliyoruz

19.07.2022 15:52
Kremlin: Ukrayna tahılıyla ilgili müzakerelerin devam etmesini bekliyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'dan tahılın çıkarılmasıyla ilgili müzakerelerin yakın zamanda devam etmesini beklediklerini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'dan tahılın çıkarılmasıyla ilgili müzakerelerin yakın zamanda devam etmesini beklediklerini söyledi.

Rus devlet televizyonu Pervıy Kanalı'na konuşan Peskov, Ukrayna'dan tahılın çıkarılması sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna limanlarından tahıl çıkışının sağlanması için Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ve Birleşmiş Milletler heyeti arasında İstanbul'da geçen hafta toplantı yapıldığını anımsatan Peskov, "Bu müzakerelerin yakın zamanda devam etmesini bekliyoruz." dedi.

Rusya'nın dünyada oluşan gıda krizinin çözümüne katkıda bulunmaya hazır olduğunu dile getiren Peskov, "Bu krizin nedeni, Ukrayna'daki durum ve Ukrayna tahılı değil. Bu, sadece küçük bir kısımdır. Rusya, yine de Ukrayna tahılının dünyadaki piyasalara çıkmasının sağlanması konusunda her türlü girişimde bulunmaya hazır." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Dmitriy Peskov, Kremlin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kremlin: Ukrayna tahılıyla ilgili müzakerelerin devam etmesini bekliyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kremlin: Ukrayna tahılıyla ilgili müzakerelerin devam etmesini bekliyoruz - Son Dakika
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