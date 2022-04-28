Kremlin: Ukrayna ve diğer ülkelere silah tedariki kıtanın güvenliğine tehdit - Son Dakika
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Kremlin: Ukrayna ve diğer ülkelere silah tedariki kıtanın güvenliğine tehdit

28.04.2022 14:38
Kremlin: Ukrayna ve diğer ülkelere silah tedariki kıtanın güvenliğine tehdit

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin Ukrayna ve diğer ülkelere silah tedarikinin kıtanın güvenliğini tehdit edeceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin Ukrayna ve diğer ülkelere silah tedarikinin kıtanın güvenliğini tehdit edeceğini söyledi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın Ukrayna'ya sürekli silah tedariki çağrısıyla ilgili, "Ağır silahlar da dahil olmak üzere Ukrayna'ya ve diğer ülkelere silah tedariki eğilimi başlı başına kıtanın güvenliğini tehdit eden ve istikrarsızlığı kışkırtan eylemlerdir." ifadesini kullandı.

Truss, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya sürekli silah tedariki çağrısında bulunmuş ve ayrıca Moldova ve Gürcistan'ın egemenlik ve özgürlüklerini koruma yeteneğine sahip olmasını sağlamanın gerekli olduğunu bildirmişti.

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Dmitriy Peskov, Ukrayna, Kremlin, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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