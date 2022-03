Kremlin: "Ukrayna ve Kiev'i bombaladığımıza dair iddialar gerçeği yansıtmıyor" - Son Dakika

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Kiev'e ve Ukrayna'nın diğer kentlerine füze saldırıları ve bombardımanlar düzenlendiğine dair iddialar gerçekle bağdaşmıyor" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 8'inci gününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanı Macron'a Kiev yönetiminin 7 yıldır Donbass'a saldırdığını, ancak ABD ve Batılı ülkelerin buna ses çıkarmadığını söylediğini aktardı. Açıklamada Putin'in, "Donbass'ta sivillere yönelik çok sayıda can kaybına yol açan ve yüz binlerce insanı Rusya'ya sığınmaya zorlayan uzun süredir devam eden soykırım örtbas ediliyor" ifadelerine de yer verilirken, görüşmede müzakere konularının da ele alındığı ifade edildi. Açıklamanın devamında, "Özel harekatın görevleri her halükarda yerine getirilecek. Müzakereleri geciktirme yoluyla zaman kazanma girişimleri ise sadece müzakere pozisyonumuzda Kiev'e yönelik ek talepler ortaya çıkmasına yol açıyor" denildi.

"RUS ORDUSUNUN UKRAYNA'DAKİ OPERASYONLARI 'HER NE OLURSA OLSUN' HEDEFİNE ULAŞACAK"

Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in operasyonlara devam edileceğini vurguladığı belirtilerek, "Rus ordusunun Ukrayna'daki operasyonları 'her ne olursa olsun' hedefine ulaşacak" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, "Plana göre ilerleyen özel harekat sırasında Rus Silahlı Kuvvetlerinin sivillerin can kaybını önlemek için mümkün olan her şeyi yaptığı özellikle vurgulanmaktadır. Kiev'e ve Ukrayna'nın diğer kentlerine füze saldırıları ve bombardımanlar düzenlendiğine dair iddialar gerçekle bağdaşmıyor ve Rusya karşıtı dezenformasyon kampanyasının unsurları olarak kullanılıyor" denildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)