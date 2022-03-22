Kremlin: Ülkemize yönelik varoluşsal bir tehdit durumunda Putin nükleere başvurabilir - Son Dakika
Üye Girişi

Kremlin: Ülkemize yönelik varoluşsal bir tehdit durumunda Putin nükleere başvurabilir

22.03.2022 22:42
Kremlin: Ülkemize yönelik varoluşsal bir tehdit durumunda Putin nükleere başvurabilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkelerine yönelik "varoluşsal bir tehdit" görmeleri durumunda Rusya Devlet Başkanı Putin'in nükleer silahlara başvurabileceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkelerine yönelik "varoluşsal bir tehdit" görmeleri durumunda Rusya Devlet Başkanı Putin'in nükleer silahlara başvurabileceğini söyledi.

Peskov, CNN televizyonunda Christiane Amanpour'un programına konuk olarak Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hangi şartlar altında Rusya'nın nükleer imkanlarını kullanacağına ilişkin soruya Peskov, "Ortada ülkemiz için varoluşsal bir tehdit olursa, bu olabilir." yanıtını verdi.

Putin henüz amaçlarına ulaşamadı

Peskov, Putin'in şu ana kadar Ukrayna'daki amaçlarına ulaşıp ulaşmadığının sorulması üzerine, "Henüz değil. Henüz amaçlarına ulaşamadı." yorumunda bulundu.

Ukrayna savaşını "özel askeri harekat" olarak nitelendiren Peskov, "Operasyonumuz önceden belirlenen planlar ve amaçlar dahilinde ilerliyor." dedi.

YORUMLAR
500
Son Dakika: Rusya'dan dünyayı endişelendiren mesaj: Putin, tehdit halinde nükleer silahlara başvurabilir Son Dakika: Rusya'dan dünyayı endişelendiren mesaj: Putin, tehdit halinde nükleer silahlara başvurabilir Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkelerine yönelik 'varoluşsal bir tehdit' görmeleri durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer... Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkelerine yönelik 'varoluşsal bir tehdit' görmeleri durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer...

Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Nükleer, Kremlin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kremlin: Ülkemize yönelik varoluşsal bir tehdit durumunda Putin nükleere başvurabilir - Son Dakika


Son Dakika
22:22 Hakan Ural, muhalif sanatçılara Beşiktaş'ta 112 adet çınar ağacının kesilmesi üzerinden tepki gösterdi: Bunlar militan
22:17 Lütfü Savaş'tan Suriyelilerle ilgili çok konuşulacak yeni açıklamalar: Onlardan 35-40 yıl öndeyiz
21:47 Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay askeri ücret zammıyla ilgili net konuştu: Bunun zamanı aralık ayı
20:47 Acı tesadüf! Mühimmat sevkiyatında yaşanan patlamada polis memuru şehit düştü! Amcasıyla aynı kaderi paylaştı
20:21 Bakan Koca, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet hakkında konuştu: Peşinen bir taraf suçlu, diğer taraf masum değildir
20:17 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi
20:16 Basın toplantısına damga vuran anlar! Hollandalı gazetecinin Rutte'ye soru sorduğu esnada elinin cebinde olması dikkat çekti
19:39 Rus milyarder Roman Abramovich'in Göztepe'yi alacağı iddiası ortalığı karıştırdı! Değeri 3 kat arttı
19:30 Hollanda Başbakanı'ndan savaşla ilgili Türkiye'ye teşekkür: Ankara kilit rol oynuyor
19:08 Beşiktaş, teknik adam Valerien Ismael'le anlaştı! Fransız hocanın alacağı ücret de belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 22:47:10. #1.13#
SON DAKİKA: Kremlin: Ülkemize yönelik varoluşsal bir tehdit durumunda Putin nükleere başvurabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement