Kremlin: Yeni sistemle ödemeyi reddeden diğer ülkelere de gaz sevkiyatı durdurulabilir - Son Dakika
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Kremlin: Yeni sistemle ödemeyi reddeden diğer ülkelere de gaz sevkiyatı durdurulabilir

27.04.2022 14:44
Kremlin: Yeni sistemle ödemeyi reddeden diğer ülkelere de gaz sevkiyatı durdurulabilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gaz sevkiyatının devamı için ülkelerin rubleyle ödeme yapması gerektiğini belirterek, "Doğal gaz için ödeme tarihi geldiğinde müşteriler yeni sistemle ödemeyi reddederse başkanın kararnamesi yürürlüğe girer." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gaz sevkiyatının devamı için ülkelerin rubleyle ödeme yapması gerektiğini belirterek, "Doğal gaz için ödeme tarihi geldiğinde müşteriler yeni sistemle ödemeyi reddederse başkanın kararnamesi yürürlüğe girer." dedi.

Peskov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazprom'un rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını tümüyle durdurmasını değerlendirdi.

Rusya'nın güvenli bir tedarikçi olduğunu ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerine bağlı kalmaya devam ettiğini aktaran Peskov, "Yeni ödeme koşulları, bu yeni metodolojiye duyulan ihtiyaç, ekonomi ve finans sektöründeki benzeri görülmemiş düşmanca adımlardan kaynaklandı. Önemli miktarda rezervimizi bloke ettiler, daha anlaşılır bir şekilde ifade etmek gerekirse çaldılar. Tüm bunlar yeni bir ödeme sistemine geçişi gerektirdi." diye konuştu.

Peskov, Rusya'nın şantaj yaptığına yönelik suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, "Tüm yeni koşullar müşterilere önceden bildirildi." ifadesini kullandı.

Başka ülkelere doğal gaz sevkiyatının durumuna ilişkin soru üzerine Peskov, "Doğal gaz için ödeme tarihi geldiğinde müşteriler yeni sistemle ödemeyi reddederse başkanın kararnamesi yürürlüğe girer. Doğru ödeme şekli, sevkiyatların devamı için temel oluşturmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz sevkiyatını durdurmaya yönelik gerekli hazırlıkları yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu.

"Her şeyi hesapladık, tüm riskleri öngördük ve önlemler aldık. Kimin kabul edip kimin etmediğine gelince, Başkan'ın muhataplarına defalarca, fiili olarak hiçbir şeyin değişmediğini açıkladığını biliyorsunuz. Tek yeni şey Gazprombank'ta iki hesap açma gerekliliği. Herhangi bir sıkıntı veya kayıp, kur farklılıklarından kaynaklanan fiyat değişimleri söz konusu değil."

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Dmitriy Peskov, Doğalgaz, Kremlin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kremlin: Yeni sistemle ödemeyi reddeden diğer ülkelere de gaz sevkiyatı durdurulabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kremlin: Yeni sistemle ödemeyi reddeden diğer ülkelere de gaz sevkiyatı durdurulabilir - Son Dakika
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