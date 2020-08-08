Kremna Antik Kenti'nde 2 bin yıl sonra meclis toplandı - Son Dakika

Burdur'da, Bucak Belediyesinin ağustos ayı meclis toplantısı, Pisidyalılar tarafından 2 bin yıl önce kurulduğu bilinen Kremna Antik Kenti'nde yapıldı. Belediye Başkanı Emrullah Ünal'ın yönettiği toplantıda, Kremna Antik Kenti'nin turizme kazandırılması için yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Meclis üyelerine kent hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Emrullah Ünal, "İlçemizin en eski tarihi yerleşim yerlerinden birisi olan uçurumlar Kenti Kremna Antik Kenti'ne dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve bu antik kentin turizme kazandırılması için belediye meclisimizi sembolik olarak Kremna Antik Kenti'nde toplama kararı aldık" dedi.

Kremna'nın, Bucak'ın 10 kilometre doğusundaki Çamlık köyünde Aksu (Kestos) vadisinde etrafı uçurum olan hakim bir tepe üzerinde Pisidialıların kurduğu antik bir kent olduğuna işaret eden Başkan Emrullah Ünal, şöyle konuştu:

"En parlak dönemini MS 2. yüzyılda yaşamıştır. Kremna, MÖ 6. yüzyılda Lidyalıların, MÖ 546'da Perslerin, MÖ 333'te Büyük İskender'in burayı alması ile Makedonya hakimiyetine girmiştir. Daha sonra sırasıyla Antigonas'ın, Selevkosların, Bergama Krallığı'nın, MÖ 60'da Roma'nın, MÖ 36'da Galatya'nın MÖ 25'te tekrar Roma'nın yönetimine girmiştir. Roma İmparatorluğu'nun parçalanması sonucu Doğu Roma'nın (Bizans) egemenliğine; MS 11. yüzyıl sonunda Türklerin Anadolu'ya gelmesiyle birlikte Türk hakimiyetine girmiştir. Roma Çağı'na ait eserler Kremna'da hala ayaktadır. Şehrin etrafı 2 metre genişliğinde, 7-8 metre yüksekliğinde surlarla çevrilidir. Şehir ızgara planı olarak kurulmuştur. Kremna Antik Kenti, akropol (yukarı şehir) kısmında form (meydan), bazilika (mahkeme salonu), kilise elsodra (kemerli yapısı) ve kütüphane yapılarından oluşmaktadır. Bunlardan başka propolion (anıt giriş kapısı) ve nympheum (anıt çeşme binası) bulunmaktadır"

"Kazıda bulunanlar müzede sergileniyor"

Kremna antik kentinde ilk ayrıntılı inceleme 1880'lerde Avusturyalı araştırmacı Graf von Lackoronski tarafından yapıldığını hatırlatan Başkan Ünal, "1971-1973 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Profesörlerinden Jale İnan tarafından bilimsel kazı yapılarak kütüphane binası ortaya çıkarılmıştır. Kazılar sonucu bulunan 9 adet mermer heykel ve diğer eserler günümüzde Burdur Müzesi'nde sergilenmektedir" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Kremna'nın tam anlamıyla gün yüzüne çıkmamış bir değer olduğunu dile getiren meclis üyeleri de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a çağrıda bulunarak, Kremna Antik Kenti'ni turizme kazandırılmasını talep etti. Toplantı daha sonra hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sonra erdi.

Toplantının ardından antik kent gezildi. - BURDUR