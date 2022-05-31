Kreş bahçesindeki yılan kısa süreli paniğe sebep oldu - Son Dakika
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Kreş bahçesindeki yılan kısa süreli paniğe sebep oldu

31.05.2022 21:49

Kreş bahçesindeki yılan kısa süreli paniğe sebep oldu Ankara'da bir kreşin bahçesinde görülen yılan, vatandaşları alarma geçirdi.

Kreş bahçesindeki yılan kısa süreli paniğe sebep oldu

ANKARA - Ankara'da bir kreşin bahçesinde görülen yılan, vatandaşları alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Çankaya ilçesi Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi'nde bir kreşin bahçesinde büyük bir yılan görüldü. Cep telefonu tarafından kaydedilen yılanın uzunluğu şaşkınlığa sebep oldu. Vatandaşların çabası ile yakalanan yılan doğal ortama bırakılmak üzere itfaiye ekiplerine teslim edildi.

Kreş bahçesindeki yılan kısa süreli paniğe sebep oldu
Kreş bahçesindeki yılan kısa süreli paniğe sebep oldu
Kreş bahçesindeki yılan kısa süreli paniğe sebep oldu
Kreş bahçesindeki yılan kısa süreli paniğe sebep oldu
Kreş bahçesindeki yılan kısa süreli paniğe sebep oldu

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kreş bahçesindeki yılan kısa süreli paniğe sebep oldu - Son Dakika


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