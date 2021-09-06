KREŞ ÖĞRENCİLERİ, EĞİTİME FİDAN DİKEREK BAŞLADI - Son Dakika

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde 3 ve 6 yaşındaki kreş öğrencileri 2021-2021 eğitim- öğretim yılına orman yangınlarına dikkat çekmek için fidan dikerek başladı. 30 öğrenci, Şamlar Orman'ında çam ağaçlarını toprakla buluşturdu. Kreş Müdürü Ayşegül Yüksekkaya, "Orman yangınlarına dikkat çekmek için öğrencilerimizle burada fidan dikiyoruz. Bu etkinliğin bütün Türkiye'ye örnek olmasını istiyoruz"dedi.

Beyşehir'de özel bir kreşe giden öğrenciler Gençlik Merkezi işbirliğiyle 'Geleceğe Nefes Ol' projesi kapsamında Şamlar Orman'ına fidan dikerek, yeni eğitim ve öğretim yılına başladı. Orman yangınlarına dikkat çekmek için gerçekleştirilen etkinlikte 30 öğrenci, çam fidanlarını toprakla buluşturdu. Öğrencilere ağaç ve doğa sevgisini de kazandırmak için bu projeyi gerçekleştirdiklerini belirten kreş müdürü Ayşegül Yüksekkaya, Yeni eğitim öğretim yılını ormanda fidan dikerek kutlamak istedik. Özellikle orman yangınlarına dikkat çekmek için öğrencilerimizle burada fidan dikiyoruz. Bu etkinliğin bütün Türkiye'ye örnek olmasını istiyoruz. Çocuklarla birlikte fidan dikilsin istiyoruz. İstiyoruz ki, Türkiye'miz yeniden yeşersin dedi.