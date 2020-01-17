Kreş öğrencileri hijyen elçisi oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kreş öğrencileri hijyen elçisi oldu - Son Dakika

Kreş öğrencileri hijyen elçisi oldu

6 saat önce

Muratpaşa Belediyesi, 16 Ocak Dünya Hijyen Günü'nde 5 kreşinde eğitim gören 560 öğrenciye günlük hayatta dikkat edilmesi gereken hijyen kurallarını anlattı.

Kreş öğrencileri hijyen elçisi oldu, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi, 16 Ocak Dünya Hijyen Günü'nde 5 kreşinde eğitim gören 560 öğrenciye günlük hayatta dikkat edilmesi gereken hijyen kurallarını anlattı.


Muratpaşa Belediyesi'nin Çağlayan, Dutlubahçe, Konuksever, Münir Özkul ve Ermenek Mahallesi'nde bulunan Türkan Saylan kreşlerinin minik öğrencileri, dünyada ilk kez 2011'de Türkiye'de kutlanılmaya başlayan 16 Ocak Dünya Hijyen Günü dolayısıyla düzen eğitimle birer hijyen elçi oldu. Kreşlerde eğitimlerine devam eden 560 öğrenciye yönelik eğitim programında çocuklara günlük hayatta dikkat etmeleri gereken hijyen kuralları anlatıldı. Miniklere hijyen bilinci aşılamak için uygulanması gereken temizlik alışkanlıkları ile ilgili çocuklara yönelik eğitici videolar izletildi, oyunlar oynatıldı, drama yapıldı. Eğitimde mikroplardan olabildiğince arındırılmış bir hayatın en temel unsurunun aslında el yıkamak olduğunun altı çizilirken sadece el yıkama alışkanlığı kazanılmasıyla enfeksiyon hastalıklarının yüzde 45 oranla azalacağı vurgulandı.


Eğitim sonunda sertifikalarını alan öğrencilere hijyen alışkanlıkları karnesi de verildi. Hijyen alışkanlıkları karnesiyle evde öğrencilerin bu alışkanlıkları uygulayıp uygulamadığını velilerin de kontrol etmesi amaçlanıyor. - ANTALYA

Münir Özkul, Muratpaşa, Çağlayan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Barış Pınarı Harekat bölgesindeki bombalı saldırıda 3 asker şehit oldu
Günlük burç yorumları 17 Ocak 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) Emeklilerin zamlı maaşları bugünden itibaren yatırılacak 18 milyon öğrenci karnelerini aldı! Yarıyıl tatili başladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 16:39:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kreş öğrencileri hijyen elçisi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]