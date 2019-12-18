Kreş öğrencileri robot yaparak bilimi keşfediyor - Son Dakika
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Kreş öğrencileri robot yaparak bilimi keşfediyor

6 saat önce

Manavgat Belediyesi'nin, Side ve Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören çocukların yeteneklerini keşfetmek amacıyla "Düşleyen Mucitler Bilim Atölyesi" çalışması başlatıldı.

Kreş öğrencileri robot yaparak bilimi keşfediyor, System.String[]

Manavgat Belediyesi'nin, Side ve Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören çocukların yeteneklerini keşfetmek amacıyla "Düşleyen Mucitler Bilim Atölyesi" çalışması başlatıldı.


2020 yılının Şubat ayına kadar sürecek olan "Düşleyen Mucitler Bilim Atölyesi" nde 10 sınıftan 180 öğrenci, 5 kez çalışma yaparak atölyede yeteneklerini keşfetme imkanı bulacak. Proje kapsamında çocuklar ilk atölye çalışmasını gerçekleştirdi. Miniklere oyuncak robot yapımında kullanılan malzemelerin tanıtılmasının ardından grup çalışması şeklinde gerçekleştirilen programda, çalışma sonucunda ortaya çıkan resim çizen robotlar, çocukları oldukça sevindirdi. Pil, kalem, plastik kap ve resim kağıdı üzerinde çalışma gerçekleştiren çocuklar, eleştirel düşünme, problem çözme yeteneğine sahip olma, bakış açısını genişletme ve grup çalışmasının önemini kavramış olacak. Eğitimciler, İngilizcesi STEM olan ( Science Technology Engineering Mathematics) Fen Teknoloji Mühendislik Matematik oyuncakları grubunda en sevilen oyuncakları çocukların büyük bir zevk ve başarı ile yaptığını belirtti. Başkan Şükrü Sözen ise," Side ve Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakımevlerindeki öğrencilerimizin eğitim ve öğretimlerini en sağlıklı bir şekilde alması için bütün gerekli olan programları uygulamaya gayret ediyoruz. Bu program sayesinde çocuklarımız, grup çalışması, yetenek keşfi ve üretme kabiliyeti gibi bir çok kavramı algılamış olacak. Geleceğin bilim insanları, belki bu çocuklarımızın içinden çıkacak. Çocuklarımızın çağdaş bir eğitim alması için gereken bütün çalışmalarımızı hız kesmeden gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Manavgat, Çolaklı, Side, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:22 Kaynak: İHA
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