Kreş ve anaokulları Kovid-19 nedeniyle verilen 2,5 aylık aranın ardından açıldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde, 16 Mart'ta faaliyetlerine ara verilen okul öncesi özel eğitim kurumları, özel kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüpleri, normalleşme kapsamında yeniden hizmete başladı.

Beştepe Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Ünlüer, bugünden itibaren okul öncesi yaş grubu sınıflarının yüz yüze eğitimine başladıklarını anlattı.

Milli Eğitim Bakanlığının okullarda alınması gereken temizlik ve sağlık tedbirleri içeren bir genelge yayımladığını hatırlatan Ünlüer, buna göre her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.

Normalleşme döneminde sosyal mesafe, hijyen ve maske gibi yeni kuralların, okul öncesi gruplarda uygulanması için bir dizi önlemler aldıklarına işaret eden Ünlüer, öğrencinin sırası, sandalyesi, yemek masası ve sandalyesi gibi tüm eşyasının kişiselleştirildiğini belirtti.

Ünlüer, tüm kuralların personel ve öğretmenler için de uygulandığını dile getirdi.

Okulda, salgın nedeniyle alınan tedbirlerin çocuklara oyunlaştırılarak aktarılması için alınan önlemleri de aktaran Ünlüer, "Okulumuzun sevimli köpeği 'Best', çocuklarımıza mektup yazdı ve yeni arkadaşı Tepe'nin okula gelebilmesi için 14 gün boyunca 3 altın kural olan sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına öğrencilerimizin uymasını istedi. Best, bu süreçte öğrencilerimizin oyun arkadaşı olarak önemli bir rol da oynayacak. Çocuklarımız, geldiklerinde Best ve Tepe için kurallara uyacaklarını söylendiği için çok heyecanlıydılar." diye konuştu.

Okulun ilk gününde, beklenenin üzerinde bir katılım olduğunu ve öğrencilerin üçte birine yakınının okula devam ettiğini anlatan Ünlüer, gelecek günlerde bu sayının artmasını öngördüklerini söyledi.

Sosyal mesafe kanat takılarak sağlandı

Sınav Çukurambar Anaokulu ve İlkokulu Müdürü Sinem Arık, anaokulun açılmasının ilk gününde önemli tedbirler aldıklarını ifade etti.

Öğrencileri kapıda teslim alırken ateşlerinin ölçüldüğünü, ayakkabılarının değiştirildiğini anlatan Arık, "Daha sonra çocuklarımızın ellerini dezenfekte ediyoruz. Çocuklarımızın konforu, rahat nefes alabilmeleri için maske değişimi yapıp siperlikleri ile dönüşümlü kullanıyoruz. Çocuklara sosyal mesafeyi korumak adına kanatlar taktık. Sınıflardaki sosyal mesafeyi korumak için de her çocuk için özel çember kullanarak onlara özel alanlar yarattık. Çocuklar, oyuncaklarıyla o çember içinde rahatlıkla oynayabilir." bilgilerini verdi.

Önlemler kapsamında oyuncakların her gün dezenfekte edileceğini, her öğrenciye kendi adının yazılı olduğu sandalye tahsis edildiğini vurgulayan Arık, 30 dakikalık derslerden sonra çocukların bahçeye çıkarılarak sınıfların temizlendiğini söyledi.

Yemekhane masalarında da sosyal mesafenin gözetildiğini ve "kullan-at" malzeme kullanıldığını dile getiren Arık, suların da kapalı bardaklarda olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin de ayakkabı ve kıyafetlerini okula gelişlerinde değiştirdiklerini anlatan Arık, hem öğrenci hem de öğretmenlerin 4 saat arayla ateşlerinin ölçülerek kayıt altında tutulduğunu kaydetti.

Hijyen konusunda bilgilendirmeler yapıldı

Veli Meltem Türker, işe gideceği için oğlunu kreşe bıraktığını söyledi. Okulun gerekli tedbirleri aldığını düşündüğünü aktaran Türker, "Kurallara uyulursa bulaş riskinin olacağını düşünmüyorum, okula güveniyoruz." dedi.

Veli Emine Gül ise "Bugün normalleşmenin ilk günü. Çocuklarını ailelerine bırakamayan insanlar mecburen kreşe getiriyor. Biz de korkarak ama mecburen getirdik. Hijyen konusunda bizlere bilgilendirme yapıldı. Bu sürece umarım rahatlıkla uyum sağlanır ve bizler de gönül rahatlığıyla çocuklarımızı okula bırakabiliriz." diye konuştu.

Kreş ve anaokulları için sıkı önlemler devrede

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hazırladığı kılavuzla, özel kreş, çocuk kulüpleri ve gündüz bakımevlerinde alınacak önlemler belirlendi.

Bunlar arasında, bir grupta en fazla 10 çocuğun bulunması, yemekhanede aynı masada oturulması halinde ve uyku odalarında yataklar arasında 1,5 metre mesafenin korunması, tüm alanlarda aynı çocukların bir arada olması, mutfak araç gereçlerinin her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanması, sonraki kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanması, yeni hijyen ve el yıkama algısı için görsel materyallerin kullanılması, kuruluşlara evlerden oyuncak ve kitap gibi malzemelerin kabul edilmemesi, personelin kuruluş içinde ve dışında giydikleri kıyafetlerin farklı olması, 4 saatte bir çocukların ateşinin ölçülmesi, düzenli el yıkamalarının sağlanması gibi tedbirler yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı okul öncesi özel eğitim kurumları da bugünden itibaren eğitime ve yaz okulu adı altında yapılan sosyal ve kültürel etkinliklere başladı.

Bakanlık, açılacak kurumlarda çocukların, öğretmenlerin, velilerin ve toplumun sağlığı için hijyen ile ilgili uyulması gereken kuralları belirledi ve ilgililerle paylaştı.

Türkiye'de toplam 32 bin 542 kreş bulunuyor. Bunların yüzde 8'i Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yüzde 84'ü ise ise Milli Eğitim Bakanlığı denetimine tabi olarak hizmet veriyor.