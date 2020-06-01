Kreş ve anaokulları Kovid-19 nedeniyle verilen 2,5 aylık aranın ardından açıldı - Son Dakika

Kreş ve anaokulları Kovid-19 nedeniyle verilen 2,5 aylık aranın ardından açıldı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde, 16 Mart'ta faaliyetlerine ara verilen okul öncesi özel eğitim kurumları, özel kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüpleri, normalleşme kapsamında yeniden hizmete başladı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde, 16 Mart'ta faaliyetlerine ara verilen okul öncesi özel eğitim kurumları, özel kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüpleri, normalleşme kapsamında yeniden hizmete başladı.

Beştepe Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Ünlüer, bugünden itibaren okul öncesi yaş grubu sınıflarının yüz yüze eğitimine başladıklarını anlattı.

Milli Eğitim Bakanlığının okullarda alınması gereken temizlik ve sağlık tedbirleri içeren bir genelge yayımladığını hatırlatan Ünlüer, buna göre her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.

Normalleşme döneminde sosyal mesafe, hijyen ve maske gibi yeni kuralların, okul öncesi gruplarda uygulanması için bir dizi önlemler aldıklarına işaret eden Ünlüer, öğrencinin sırası, sandalyesi, yemek masası ve sandalyesi gibi tüm eşyasının kişiselleştirildiğini belirtti.

Ünlüer, tüm kuralların personel ve öğretmenler için de uygulandığını dile getirdi.

Okulda, salgın nedeniyle alınan tedbirlerin çocuklara oyunlaştırılarak aktarılması için alınan önlemleri de aktaran Ünlüer, "Okulumuzun sevimli köpeği 'Best', çocuklarımıza mektup yazdı ve yeni arkadaşı Tepe'nin okula gelebilmesi için 14 gün boyunca 3 altın kural olan sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına öğrencilerimizin uymasını istedi. Best, bu süreçte öğrencilerimizin oyun arkadaşı olarak önemli bir rol da oynayacak. Çocuklarımız, geldiklerinde Best ve Tepe için kurallara uyacaklarını söylendiği için çok heyecanlıydılar." diye konuştu.

Okulun ilk gününde, beklenenin üzerinde bir katılım olduğunu ve öğrencilerin üçte birine yakınının okula devam ettiğini anlatan Ünlüer, gelecek günlerde bu sayının artmasını öngördüklerini söyledi.

Sosyal mesafe kanat takılarak sağlandı

Sınav Çukurambar Anaokulu ve İlkokulu Müdürü Sinem Arık, anaokulun açılmasının ilk gününde önemli tedbirler aldıklarını ifade etti.

Öğrencileri kapıda teslim alırken ateşlerinin ölçüldüğünü, ayakkabılarının değiştirildiğini anlatan Arık, "Daha sonra çocuklarımızın ellerini dezenfekte ediyoruz. Çocuklarımızın konforu, rahat nefes alabilmeleri için maske değişimi yapıp siperlikleri ile dönüşümlü kullanıyoruz. Çocuklara sosyal mesafeyi korumak adına kanatlar taktık. Sınıflardaki sosyal mesafeyi korumak için de her çocuk için özel çember kullanarak onlara özel alanlar yarattık. Çocuklar, oyuncaklarıyla o çember içinde rahatlıkla oynayabilir." bilgilerini verdi.

Önlemler kapsamında oyuncakların her gün dezenfekte edileceğini, her öğrenciye kendi adının yazılı olduğu sandalye tahsis edildiğini vurgulayan Arık, 30 dakikalık derslerden sonra çocukların bahçeye çıkarılarak sınıfların temizlendiğini söyledi.

Yemekhane masalarında da sosyal mesafenin gözetildiğini ve "kullan-at" malzeme kullanıldığını dile getiren Arık, suların da kapalı bardaklarda olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin de ayakkabı ve kıyafetlerini okula gelişlerinde değiştirdiklerini anlatan Arık, hem öğrenci hem de öğretmenlerin 4 saat arayla ateşlerinin ölçülerek kayıt altında tutulduğunu kaydetti.

Hijyen konusunda bilgilendirmeler yapıldı

Veli Meltem Türker, işe gideceği için oğlunu kreşe bıraktığını söyledi. Okulun gerekli tedbirleri aldığını düşündüğünü aktaran Türker, "Kurallara uyulursa bulaş riskinin olacağını düşünmüyorum, okula güveniyoruz." dedi.

Veli Emine Gül ise "Bugün normalleşmenin ilk günü. Çocuklarını ailelerine bırakamayan insanlar mecburen kreşe getiriyor. Biz de korkarak ama mecburen getirdik. Hijyen konusunda bizlere bilgilendirme yapıldı. Bu sürece umarım rahatlıkla uyum sağlanır ve bizler de gönül rahatlığıyla çocuklarımızı okula bırakabiliriz." diye konuştu.

Kreş ve anaokulları için sıkı önlemler devrede

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hazırladığı kılavuzla, özel kreş, çocuk kulüpleri ve gündüz bakımevlerinde alınacak önlemler belirlendi.

Bunlar arasında, bir grupta en fazla 10 çocuğun bulunması, yemekhanede aynı masada oturulması halinde ve uyku odalarında yataklar arasında 1,5 metre mesafenin korunması, tüm alanlarda aynı çocukların bir arada olması, mutfak araç gereçlerinin her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanması, sonraki kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanması, yeni hijyen ve el yıkama algısı için görsel materyallerin kullanılması, kuruluşlara evlerden oyuncak ve kitap gibi malzemelerin kabul edilmemesi, personelin kuruluş içinde ve dışında giydikleri kıyafetlerin farklı olması, 4 saatte bir çocukların ateşinin ölçülmesi, düzenli el yıkamalarının sağlanması gibi tedbirler yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı okul öncesi özel eğitim kurumları da bugünden itibaren eğitime ve yaz okulu adı altında yapılan sosyal ve kültürel etkinliklere başladı.

Bakanlık, açılacak kurumlarda çocukların, öğretmenlerin, velilerin ve toplumun sağlığı için hijyen ile ilgili uyulması gereken kuralları belirledi ve ilgililerle paylaştı.

Türkiye'de toplam 32 bin 542 kreş bulunuyor. Bunların yüzde 8'i Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yüzde 84'ü ise ise Milli Eğitim Bakanlığı denetimine tabi olarak hizmet veriyor.

Kreş ve anaokulları Kovid-19 nedeniyle verilen 2,5 aylık aranın ardından açıldı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 02:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kreş ve anaokulları Kovid-19 nedeniyle verilen 2,5 aylık aranın ardından açıldı - Son Dakika

Son Dakika

Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı 3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti 2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi 48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı Cesur paylaşımların kraliçesi, file çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi Ünlü modelden, ABD'yi savaş alanına çeviren eylemcilere rekor bağış
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var         
21:11
Beşiktaş'ın 1986-87 sezonunda şampiyon ilan edilmesini isteyen Çebi'ye G.Saray'dan yanıt: İftira Beşiktaş'ın 1986-87 sezonunda şampiyon ilan edilmesini isteyen Çebi'ye G.Saray'dan yanıt: İftira         
21:02
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi         
21:00
MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak         
20:43
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa nedir? ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa nedir?         
20:35
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu         
20:11
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı         
20:05
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile temasa geçti Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile temasa geçti         
20:02
Yeni normalin ilk gününde metrobüs ve tramvay duraklarında tedirgin eden görüntü Yeni normalin ilk gününde metrobüs ve tramvay duraklarında tedirgin eden görüntü         
19:58
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 827 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 827 yeni vaka tespit edildi         
19:55
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin         
19:47
Apartmanın 7'nci katından düşen emekli, yaşamını yitirdi Apartmanın 7'nci katından düşen emekli, yaşamını yitirdi         
19:37
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor         
19:26
40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü 40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü         
19:22
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı         
19:04
ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı         
18:55
Adalar'a seferler tekrar başladı Adalar'a seferler tekrar başladı         
18:52
Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı         
18:46
Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun "vekil transferi" açıklamasına üstü kapalı yanıt: Seçimlere kendi gücümüzle katılacağız         
18:27
Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi         
18:11
Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti         
18:11
Son Dakika: Son Dakika: "Ezan" tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı         
17:58
George Floyd eylemlerinde polis ve eylemciler karşılık diz çöktü George Floyd eylemlerinde polis ve eylemciler karşılık diz çöktü         
17:56
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu         
17:52
Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı         
17:51
ABD'de şiddet eylemlerine dönen protestolarda bir muhabir kapkaça uğradı ABD'de şiddet eylemlerine dönen protestolarda bir muhabir kapkaça uğradı         
17:37
ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar         
17:37
Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı         
17:30
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor         
17:27
Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya AK Parti'den tepki: Şiddetle kınıyoruz Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya AK Parti'den tepki: Şiddetle kınıyoruz         
17:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2020 21:19:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kreş ve anaokulları Kovid-19 nedeniyle verilen 2,5 aylık aranın ardından açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]