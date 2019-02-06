"Kreş ve Çocuk Kulüpleri Açacağız"
1 saat önce
AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, Darıca'da sokak sokak, ev ev gezerek vatandaşlarla buluşup projelerini anlatıyor.
Ev toplantılarında Darıcalı ailelerle bir araya gelen Bıyık, Darıca'da gönül belediyeciliğinin en güzel uygulamalarını hayata geçireceklerini ifade ederek "Mahallelerimizde kreşler ve çocuk kulüpleri açarak dar gelirli vatandaşlarımızın çocuklarını kreşlere göndermesini sağlayacağız" dedi.
DAR GELİRLİ AİLELER İÇİN
Darıca'da 9 yıl ilçe başkanlığı yaptığını ve Darıca'nın öncelikli ihtiyaçlarını bildiğini ifade eden Bıyık, "AK Parti'de 9 yıl ilçe başkanlığı görevinde bulundum. Her mahallenin ihtiyacını biliyorum. Projelerimizin merkezinde insan olacak. Her projemiz vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak özellikte olacak. Mahallelerimizde semt konakları inşa edeceğiz. İçerisinde kadınlara, gençlere, yaşlılara ve engellilere yönelik hizmetlerimiz olacak.
GÖNÜL RAHATLIĞI İLE BIRAKABİLECEK
Darıca'da yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir bölümü dar gelirli. Semt konaklarında çocuk kreşleri ve çocuk kulüpleri açarak her ailemizin çocuğunu kreşe göndermesini sağlayacağız. Aynı şekilde engelli aileleri de engelli çocuklarını gönül rahatlığıyla engelliler merkezimize bırakabilecek" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:45 Kaynak: Bültenler
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