Kreş ve Çocuk Merkezleri 5 Bin 483 Çocuğa Hizmet Verdi
41 dakika önce
Odunpazarı Belediyesi bünyesindeki Ihlamurkent Oyunpazarı Kreşi, Emek Oyuncak Kütüphanesi, Zeytindalı Çocuk Merkezi ve Nar Tanem Oyun Evinde çocuklar mutlu ve huzurlu zamanlar geçirebiliyor.
Odunpazarı Belediyesi
bünyesindeki Ihlamurkent Oyunpazarı Kreşi, Emek Oyuncak Kütüphanesi, Zeytindalı Çocuk Merkezi ve Nar
Tanem Oyun Evinde çocuklar mutlu ve huzurlu zamanlar geçirebiliyor.
'Çocuklar bugünümüz, çocuklar yarınımız' hedefiyle çalışmalarına devam eden Odunpazarı Belediyesi, 2014 yılından bugüne kadar kreş ve çocuk merkezleri ile toplamda 5 bin 483 çocuğa hizmet verdi. Kreş ve çocuk merkezlerinde eğitimlerin dışında sosyal aktiviteler de gerçekleştiriliyor. Alanlarında uzman öğretmenler eşliğinde, sosyalleşmelerine, gelişimlerine katkı sağlayacak programlar uygulanan kreş ve çocuk merkezlerinde etkinlikler program dahilinde, çocukların yaş grupları da dikkate alınarak sürdürülüyor. Çocuklara araştırma, inceleme, problem çözme, iletişim ve büyük-küçük kas gelişimlerini destekleyici; doğaya ve insana saygılı, empatik düşünce sistematiğine sahip bireyler olarak yetişmeleri için çaba harcanıyor.
Odunpazarı'nda kreşler artacak
Yetkililer konu ile yaptığı açıklamada, Odunpazarı'nda kreş ve çocuk merkezlerine çok yoğun bir ilgi olduğunu ve yakın zamanda kreş ve çocuk merkezlerinin sayısının çoğalacağını ve Odunpazarı'nda daha çok çocuğa ulaşılacağını belirtti. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:03 Kaynak: İHA
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