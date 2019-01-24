Kreş ve Gündüz Bakım Evleri Bilgilendirme Toplantısı
1 saat önce
Elazığ'da kreş ve gündüz bakım evleri yöneticileri bilgilendirildi.
Elazığ
'da kreş ve gündüz bakım evleri yöneticileri bilgilendirildi.
Elazığ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ahmet Atalan
, 2019 yılında yapılacak denetimler ve alınacak tedbirler konusunda kreş ve gündüz bakım evleri yöneticilerini bilgilendirdi.
Atalan yaptığı konuşmada, çocukların fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin önemine değindi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:58 Kaynak: AA
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