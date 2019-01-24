Son Dakika Haberleri: Kreş ve Gündüz Bakım Evleri Bilgilendirme Toplantısı

Kreş ve Gündüz Bakım Evleri Bilgilendirme Toplantısı

1 saat önce

Elazığ'da kreş ve gündüz bakım evleri yöneticileri bilgilendirildi.

Kreş ve Gündüz Bakım Evleri Bilgilendirme Toplantısı, System.String[]
Elazığ'da kreş ve gündüz bakım evleri yöneticileri bilgilendirildi.

Elazığ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ahmet Atalan, 2019 yılında yapılacak denetimler ve alınacak tedbirler konusunda kreş ve gündüz bakım evleri yöneticilerini bilgilendirdi.

Atalan yaptığı konuşmada, çocukların fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin önemine değindi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:58 Kaynak: AA

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