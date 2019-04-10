Son Dakika Haberleri: Kreşe Kavga İhbarına Giden Polislere Pastalı Sürpriz

Kreşe Kavga İhbarına Giden Polislere Pastalı Sürpriz

36 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde polis ekipleri, kavga ihbarı üzerine gittikleri kreşte çocuklar tarafından pastayla karşılandı.

Kreşe Kavga İhbarına Giden Polislere Pastalı Sürpriz, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde polis ekipleri, kavga ihbarı üzerine gittikleri kreşte çocuklar tarafından pastayla karşılandı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir kreşin idarecileri, 155 polis imdat hattını arayarak kavga ihbarında bulundu.

İdareciler, kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekiplerine, kavga olmadığını, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla sürpriz yapmak için ihbarda bulunduklarını belirtti.

Polis ekipleri, daha sonra kreşteki çocuklar ve idarecilerle pasta keserek kutlama yaptı.

Asayiş Büro Amiri Adem Döndü, gazetecilere yaptığı açıklamada, kavga ihbarında sürprizle karşılaştıklarını belirterek "Keşke tüm ihbarlar bu şekilde asılsız çıksa da olay yaşanmasa. Yönetici ve idareci arkadaşlara sürpriz için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kreş müdürü Engin Yeşiltaş ise önceki yıllarda öğrenci ve çalışanlarıyla emniyete giderek Polis Haftası'nı kutladıklarını ifade etti.

Bu yıl farklı bir etkinlik düzenlemek istediklerini dile getiren Yeşiltaş, bu kez kavga ihbarıyla polis ekiplerini kreşe çağırdıklarını ve sürpriz yaptıklarını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:32 Kaynak: AA
Siverek, Şanlıurfa, Polis, kavga, Kültür Sanat
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