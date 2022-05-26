KREŞİN PENCERESİNDEN DÜŞEN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA, POLİS EŞLİĞİNDE SAĞLIK KONTROLÜ - Son Dakika
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KREŞİN PENCERESİNDEN DÜŞEN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA, POLİS EŞLİĞİNDE SAĞLIK KONTROLÜ

26.05.2022 17:05

KARAMAN'da, M.E.Y. (5) adlı erkek çocuk, kreşin penceresinden beton zemine düştü.

KARAMAN'da, M.E.Y. (5) adlı erkek çocuk, kreşin penceresinden beton zemine düştü. Görevliler kreşin kapısını sağlık görevlilerine açmayınca, M.E.Y.'e müdahale edilemediğinden adrese polis sevk edildi. Ailesi ve polisle birlikte kreşe giren sağlıkçılar, yaralı çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olay, Karaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki özel kreş ve gündüz bakım evinde yaşandı. İddiaya göre, M.E.Y., yaklaşık 3 metre olan sınıfın penceresinden beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü ve çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kreşe gelen sağlık ekiplerine, görevliler tarafından M.E.Y.'in iyi olduğu söylenerek kreşin kapısı açılmadı. Yaralı çocuğu göremeyen sağlıkçılar, polis ekiplerinden destek istedi. Polis ve çocuğun ailesiyle kreşe giren sağlık ekibi, yaralı M.E.Y.'yi, tedbir amaçlı ambulansa alıp Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Polis ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri kreşte inceleme başlattı. Kreş yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapamayacaklarını, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. (DHA)

KREŞİN PENCERESİNDEN DÜŞEN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA, POLİS EŞLİĞİNDE SAĞLIK KONTROLÜ
KREŞİN PENCERESİNDEN DÜŞEN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA, POLİS EŞLİĞİNDE SAĞLIK KONTROLÜ
KREŞİN PENCERESİNDEN DÜŞEN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA, POLİS EŞLİĞİNDE SAĞLIK KONTROLÜ
KREŞİN PENCERESİNDEN DÜŞEN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA, POLİS EŞLİĞİNDE SAĞLIK KONTROLÜ
KREŞİN PENCERESİNDEN DÜŞEN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA, POLİS EŞLİĞİNDE SAĞLIK KONTROLÜ
KREŞİN PENCERESİNDEN DÜŞEN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA, POLİS EŞLİĞİNDE SAĞLIK KONTROLÜ

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Kaynak: DHA

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