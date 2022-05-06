Kreşinde büyüdüğü Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde kursiyer oldu - Son Dakika
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Kreşinde büyüdüğü Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde kursiyer oldu

06.05.2022 12:18
Kreşinde büyüdüğü Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde kursiyer oldu

Bağcılar'da annesinin eğitim gördüğü Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nin kreşinde büyüyen Fatma Başçı, 16 yaşına girer girmez aynı kurumda kursiyer oldu.

Bağcılar'da annesinin eğitim gördüğü Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nin kreşinde büyüyen Fatma Başçı, 16 yaşına girer girmez aynı kurumda kursiyer oldu. Bir zamanlar annesinin elini tutarak geldiği tesiste şimdi kurslara katılan Başçı, "Burası benim evim gibi oldu. Kendimi buranın bir parçası olarak hissediyorum. Çok güzel bir duygu" dedi.

Bağcılar'da yaşayan kadınların istek ve ihtiyaçlarına göre eğitim hizmeti sunan Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nin kendisi ve kızı için özel bir anlam taşıdığını söyleyen Zeynep Başçı (45) da sanat merkeziyle 2011 yılında tanıştığını belirtti. Başçı, "O yıl Anaokulu eğitmenliği kursuna başlamıştım. Fatma o zaman 5 yaşındaydı. Çok küçüktü onu kreşe bırakıp derse giriyordum. Dersteyken aklım onda kalmıyordu bu çok güzel bir hizmet" ifadelerini kullandı.

BU SÜREÇTE KIZIM KREŞTE BÜYÜDÜ

Kültür Merkezi'nde emeği geçen herkese teşekkür eden Zeynep Başçı, "Anaokulu eğitmenliğinden sonra nikah şekeri, ardından filografi olmak üzere birçok kursa katıldım. Birçok sertifika aldım. Yaptığım el işi ürünleri satarak para da kazandım. Bu süreçte de kızım kreşte büyüdü ve şimdi benimle birlikte atölyelerde eğitimlere katılıyor. Kendisiyle gurur duyuyorum. Sanatla uğraşması, bir şeyler üretmesi beni çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

BURASI BENİM EVİM GİBİ OLDU

Çocukluk döneminin Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde geçtiğini söyleyen Fatma Başçı ise "Annemin elinden tutup buraya geliyordum. O derse gidince ben arkadaşlarla zaman geçiriyordum. Ondan ayrılmak zor geliyordu ama hocalarımız bizimle çok ilgileniyorlardı. Hayalim hep büyüyüp burada kurs almaktı. 16 yaşına girer girmez kayıt yaptırdım ve kursiyer oldum. Yaşım tutmadığı için uzaktan izlediği ablalarla birlikte şimdi sınıf arkadaşı oldum. Buranın en küçüğü benim ama büyüklerim beni dışlamıyorlar. Burası benim evim gibi oldu. Kendimi buranın bir parçası olarak hissediyorum. Çok güzel bir duygu" dedi.

Yağlı boya, pastel ve sulu boya resimler yapan Fatma ileride animasyon oyun tasarımı, çizgi film tasarımı alanında çalışmak istiyor.


Kreşinde büyüdüğü Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde kursiyer oldu
Kreşinde büyüdüğü Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde kursiyer oldu
Kreşinde büyüdüğü Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde kursiyer oldu
Kreşinde büyüdüğü Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde kursiyer oldu
YORUMLAR
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Cip kırmızı ışıkta durmayıp yayaya çarpınca, sürücü ve yaya birbirine girdi Cip kırmızı ışıkta durmayıp yayaya çarpınca, sürücü ve yaya birbirine girdi

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kreşinde büyüdüğü Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde kursiyer oldu - Son Dakika


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