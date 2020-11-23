Kreşlerde ve gündüz bakım evlerinde yüz yüze eğitim devam edecek - Son Dakika

Kreşlerde ve gündüz bakım evlerinde yüz yüze eğitim devam edecek

23.11.2020 12:56
Kreşlerde ve gündüz bakım evlerinde yüz yüze eğitim devam edecek, System.String[]

Afyonkarahisar Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kentte çalışan anne ve babaların korona virüs (Covit-19) sürecinde mağduriyet yaşamamaları için kreş ve gündüz bakım evlerinde yüz yüze eğitimin devam etmesine karar verildi.

Afyonkarahisar Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kentte çalışan anne ve babaların korona virüs (Covit-19) sürecinde mağduriyet yaşamamaları için kreş ve gündüz bakım evlerinde yüz yüze eğitimin devam etmesine karar verildi.

Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplandı. Toplantıda kamu ve özel sektörde çalışan anne ve babaların kreş çağındaki çocuklarının çalışma saatleri içerisinde bakımlarında mağduriyet yaşanmaması amacıyla önemli bir karar alındı. Alınan kararla ilgili olarak, "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşler ile birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel eğitim kurumları bünyesindeki kreşlerde ve gündüz bakım evlerinde yüz yüze eğitim faaliyetlerinin devamı sağlanacak. Yüz yüze eğitim faaliyetlerine müsaade edilen kreş ve gündüz bakım evlerinin, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve tedbirlere uygun şekilde çalışmalarını temin etmek amacıyla valiliğimiz ile bağlı oldukları birimlerince etkin bir şekilde denetlenme kararlara alınmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Hıfzıssıhha Kurulu, Afyon, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kreşlerde ve gündüz bakım evlerinde yüz yüze eğitim devam edecek - Son Dakika


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