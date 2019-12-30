Kreşli minikler yeni yılı Başkan Böcek'le kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kreşli minikler yeni yılı Başkan Böcek'le kutladı - Son Dakika

Kreşli minikler yeni yılı Başkan Böcek'le kutladı

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören öğrenciler 2019'un gelişini yılbaşı eğlencesiyle kutladı.

Kreşli minikler yeni yılı Başkan Böcek'le kutladı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören öğrenciler 2019'un gelişini yılbaşı eğlencesiyle kutladı. Miniklerin bu coşkusuna ortak olan Başkan Muhittin Böcek de yeni yıl pastası kesip hediye dağıttı.


Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası içerisinde ve Cam Piramit alanında hizmet veren kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim gören 4-6 yaş grubu 124 çocuk için yılbaşı eğlencesi düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de birbirinden renkli kıyafet ve kostümlerle yeni yılı kutlayan, oyunlar oynayan miniklere sürpriz yaparak, eğlencelerine ortak oldu. Başkan Böcek çocuklarla birlikte yılbaşı pastası kesti, gösterileri izledi. Kreşli


minikler, yeni yılın ilk hediyelerini de Başkan Muhittin Böcek'in elinden aldı.


Kreşli miniklerin ve öğretmenlerin yeni yılını kutlayan Başkan Böcek, 'Sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Sizler bizim umudumuzsunuz. 2020 yılı ülkemize ve Antalya'mıza sağlık, barış, mutluluk ve huzur getirsin. Hepinizin yeni yılını kutluyorum. Ailenizle birlikte nice seneler diliyorum' dedi.


Düzenlenen renkli etkinlikte müzik eşliğinde öğretmenleriyle birlikte dans eden ve oyun oynayan minik öğrenciler, eğlence dolu bir gün geçirdi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir'de yollar karla kaplandı
Babasını kaybeden sunucu Müge Dağıstanlı, canlı yayında konuşmakta güçlük çekti Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı

Son Dakika Haberleri
22:06 Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
22:06 105 yaşındaki Seyit dedeye Vali ziyareti - Son Dakika
22:05 Evine 50 metre kala kalp krizi geçirip öldü - Son Dakika
22:05 Bursa'da sosyal tesiste yangın çıktı - Son Dakika
21:59 Ulaşamadığı 3 kişiden dolayı imar affından yararlanamayan Kıbrıs gazisi mağdur oldu - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
19:14 Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 22:11:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kreşli minikler yeni yılı Başkan Böcek'le kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]