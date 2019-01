Kreşli Miniklerden Anadolu Medeniyeti Sergisi

Kartal Belediyesi Kreşler Müdürlüğü'nde eğitim gören minik öğrencilerin eserlerinden oluşan "Anadolu Uygarlıkları" adlı resim sergisinin, açılışı gerçekleştirildi.

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ün öncülüğünde faaliyet gösteren 14 kreşten; 6 yaş grubu öğrencilerinin yaptığı resimlerden oluşan sergi, Kartal Belediyesi Fuaye Alanı'nda Kartallılar ile buluştu.



Serginin açılışına Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Tozkoparan, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri, resimleri yapan minikler, ebeveynleri ve Kartallı vatandaşlar katıldı.



Anadolu medeniyetlerinden; Hititler, Urartular, Frigyalılar, Lidyalılar ile Anadolu Selçuklu Devleti'nin eserlerinin minik ellerle yeniden yorumlandığı sergiyle Kartal Belediyesi Hizmet Binası, rengarenk bir atmosfere büründü. Serginin açılışında konuşan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay; Kartal Belediyesi'nin 14 kreşiyle sadece nicelik ifade etmediğini, nitelik bakımından da sayılı kreşler arasında olduklarını belirtti. Başkan Yardımcısı Okay, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ün liderliğinde çocukların yaşadıkları coğrafyanın tarihini öğrenerek büyümelerini çok önemsediklerini, insanlık tarihine birçok katkısı olmuş Anadolu Medeniyetlerini içselleştirmiş olmaları açısından da bu sergiyi çok faydalı bulduklarını belitti. - İSTANBUL

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

