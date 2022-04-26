Kreşte çocuklara yemek yedirilirken kötü muameleye soruşturma - Son Dakika
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Kreşte çocuklara yemek yedirilirken kötü muameleye soruşturma

26.04.2022 15:44
Kreşte çocuklara yemek yedirilirken kötü muameleye soruşturma

MERSİN'de, kreşte bakıcılar G.E. ile Y.K.'nin, çocuklara yemek yedirdikleri sırada kötü muamelede bulundukları anların cep telefonu kamerası görüntüsünün ortaya çıkmasıyla idari soruşturma başlatıldı.

MERSİN'de, kreşte bakıcılar G.E. ile Y.K.'nin, çocuklara yemek yedirdikleri sırada kötü muamelede bulundukları anların cep telefonu kamerası görüntüsünün ortaya çıkmasıyla idari soruşturma başlatıldı. G.E. ile Y.K.'nin işine son verildi.

Olay, Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'ndeki özel kreş ve gündüz bakımevinde meydana geldi. Bakıcı olarak görev yapan G.E. ile Y.K., çocuklara yemek yedirdikleri sırada, kötü muamelede bulundu. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; bakıcıların, çocukları kollarından çekerek, ittiği ve zorla yemek yedirdiği görüldü. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla çocukların aileleri, kurum ve çalışanlar hakkında şikayetçi oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce ise kurum hakkında idari soruşturma başlatıldı. G.E. ile Y.K.'nin görevlerine de son verildi. Öte yandan kurum yönetiminin, bakıcılar hakkında suç duyurusunda bulunduğu, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.


Kreşte çocuklara yemek yedirilirken kötü muameleye soruşturma
Kreşte çocuklara yemek yedirilirken kötü muameleye soruşturma
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Kaynak: DHA

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