Kreşte küçük kızı darp ettikleri iddia edilen 2 öğretmen hakkında beraat kararı

İSTANBUL Zeytinburnu'nda özel kreşte 23 aylık kız çocuğunu darp ettikleri iddia edilen 2 sanık yargılandıkları davada beraat etti.

İstanbul Zeytinburnu'nda özel kreşte 23 aylık kız çocuğunu darp ettikleri iddiasıyla haklarında "kasten yaralama' suçundan 1 yıldan 4 yıl 6 aya kadar cezası talep edilen sanık öğretmenler Yasemin Carbaş ve Elif Yaren Güldü'nün yargılandıkları dava karara bağlandı. Bakırköy 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Yasemin Carbaş, Elif Yaren Güldü hazır bulundu. Duruşmaya müşteki S.A. ve taraf avukatları katıldı. Hakim, raporu hazırlayan çocuk gelişim uzmanı Yaren Alazık ise duruşmaya katıldı.

"Öğretilere ve kurallara aykırı değil"

Sanık avukatı çocuk gelişim uzmanı tarafından hazırlanan raporu mahkemeye sundu. Hazırlanan raporda, öğretmen veya eğitimcilerin çocuklara herhangi bir şiddet eyleminin bulunmadığı ve uygulamalarında uzmanlık alanı çerçevesine uygun olduğu belirtildi. Raporda incelenen görüntü kapsamında, çocukların yüzlerinin tülbentle örtülmesinin uykuya geçişte dış etkenleri azaltmak ve uykuya geçişi sağlamak olduğu ve bunun uygulanan bir sistem olduğu değerlendirildi. Raporda kötü muamele kastının bulunmadığına ve çocuk bakım alanındaki öğretilerine ve kurallarına aykırı olmadığına değinildi.

"Kızım görüntülerde haykıra haykıra ağlıyor"

Müşteki S.A. beyanında, "Kendisi de bir anne, ben okula kızımın uyku problemi var demiştim. Kendisi evde çocuğunun yüzünü tülbent ya da çarşafla kapatıp uyutuyor mu? Ağlayan çocuğunu zorla uyutuyor mu? Benim kızım görüntülerde haykıra haykıra ağlıyor. Şu an burada ağlamadığını söylüyorlar, yazık" dedi. Sanık Yasemin Canbaş son sözünde kötü muamelede bulunmadığı ve beraatını talep ettiğini belirtti.

Hakim kararını açıkladı

Hakim, sanıkların atılı suçu kabul etmemesi, görgü tanıklarının sanıklarının suç kastıyla hareket etmediklerini örtülen tülbenttin örtülme sebebine ilişkin dosya kapsamında mağdura kötü muamele veya suç işleme kastında olmadığına karar verdi. Hakim, uykuya geçmesi gereken mağdurun dış etkenlerden muhafaza edilmesi amacıyla örtüldüğüne ve sanıkların suç kastıyla hareket ettiklerine dair dosyada her şüpheden uzak her iki sanığın ayrı ayrı beraatine hükmetti.

İddianamede

İddianameden, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, S.A.'nın kızının Zeytinburnu'nda bulunan Sanatçı Çocuklar Kreş ve Gündüz Bakımevi'ne gittiğine, kızın kreşten geldiğinde bacağında morluklar olduğunu gördüğüne, bu nedenle okul görevliler hakkında şikayette bulunduğuna yer verilmiştir. İddianamede yer verilen Adli Tıp Kurumunun raporunda, Ö.D.A.'nın hayati tehlike geçirmediği basit tıbbi bir müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığının bildirildiği aktarılmıştır. "Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, S. A.'nın kızının Zeytinburnu'nda bulunan Sanatçı Çocuklar Kreş ve Gündüz Bakımevi'ne gittiğine, kızın kreşten geldiğinde bacağında morluklar olduğunu gördüğüne, bu nedenle okul görevliler hakkında şikayette bulunduğuna yer verilmiştir. İddianamede yer verilen Adli Tıp Kurumunun raporunda, Ö. D. A.'nın hayati tehlike geçirmediği basit tıbbi bir müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığının bildirildiği aktarılmıştır. Bilirkişi tarafından incelenen kreşe ait CD görüntülerinde, görevli olduğu düşünülen şahısların küçük kız çocuğunu ayağından sallarken küçük çocuğun ayağından tuttukları, bu şekilde salladıkları ancak çocuğun uyumadığı çocuğa kızar vaziyette oldukları ve yastık ile birlikte çocuğu hızlıca kaldırıp tekrar ayaklarına bıraktıkları, sonrasında çocuğu hızlıca sağa sola salladıkları elini ve ayaklarını tuttukları, her iki bayan şahsında çocuğa kızdıkları, çocuğun ayaklarını oynatmasına izin vermedikleri anlaşılmıştır. Cumhuriyet savcısı, sanıklar için 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis talebinde bulundu.