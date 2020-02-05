Kreşte öğretmen dehşeti; 2 yaşındaki çocuğu defalarca tokatladı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kreşte öğretmen dehşeti; 2 yaşındaki çocuğu defalarca tokatladı (2) - Son Dakika

Kreşte öğretmen dehşeti; 2 yaşındaki çocuğu defalarca tokatladı (2)

7 saat önce

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTIDüzce Valiliği, özel kreşte 2 yaşındaki E.T.'ye şiddet uygulayan Yeliz Keskinli'nin çalışma izninin iptali için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Kreşte öğretmen dehşeti; 2 yaşındaki çocuğu defalarca tokatladı (2), System.String[]

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Düzce Valiliği, özel kreşte 2 yaşındaki E.T.'ye şiddet uygulayan Yeliz Keskinli'nin çalışma izninin iptali için çalışma başlatıldığını bildirdi. Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Özel bir kreşte meydana gelen, küçük çocuğun darp edilmesi haberleri ile ilgili olarak ilimizde faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevinde, 4 Şubat tarihinde meydana gelen, oryantasyon sürecinde, kreşte eğitim gören küçük çocuğun grup sorumlusu olarak görev yapan personel tarafından darp edilmesi hadisesi sonrasında, olayda bahsi geçen personelin çalışma olurunun iptali için gerekli işlemler başlatılmıştır. Ayrıca, yaşanan olayda kuruluşun idari sorumluluğunun bulunup bulunmadığının tespiti için soruşturma başlatılmıştır. Konu adli mercilere intikal etmiş olup, süreç valiliğimizce hassasiyetle takip edilmektedir."


Düzce Valiliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:28 Kaynak: DHA
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