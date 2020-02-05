Kreşte öğretmen dehşeti; 2 yaşındaki çocuğu defalarca tokatladı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kreşte öğretmen dehşeti; 2 yaşındaki çocuğu defalarca tokatladı (3) - Son Dakika

Kreşte öğretmen dehşeti; 2 yaşındaki çocuğu defalarca tokatladı (3)

6 saat önce

KREŞ SAHİBİ: OLAY ÖRTBAS EDİLMEDİDüzce'de küçük çocuğun şiddet gördüğü kreşin sahibi Niyazi Bakan, yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı.

Kreşte öğretmen dehşeti; 2 yaşındaki çocuğu defalarca tokatladı (3), System.String[]

KREŞ SAHİBİ: OLAY ÖRTBAS EDİLMEDİ

Düzce'de küçük çocuğun şiddet gördüğü kreşin sahibi Niyazi Bakan, yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Veliye bilgi verildiğini, olayın adli makamlara bildirildiğini söyleyen Bakan, "Olay, 4 Şubat tarihinde, kameralarla görüntü kaydedilen ortak alanda gerçekleşmiş olup, anında kurum yönetimince müdahale edilmiş, çocuk korumaya alınarak, veliye gereken destek verilmiş, ivedilikle ilgili idari, kolluk ve adli makamlara bildirilmiştir. Bunun üzerine konuyla ilgili idari ve adli işlem süreci başlatılmıştır. Kurum olarak her zaman şeffaflık ve çocuğa faydalılık ilkesini prensip edindiğimizden, olay örtbas edilmemiş bizzat tarafımızdan gerekli müdahaleler yapılmıştır. Tüm çocuklarımız bizim için çok değerlidir ve bize emanettir. Bu sorumluluk bilinciyle hareket etmekte ve sorumluluğumuzun gereğini yerine getirme bilincindeyiz" dedi.

Niyazi Bakan, kreşlerinin şeffaf olduğunu vurgulayarak, "Bizim kurumumuzun girişinde ve idare odamızda kamera var. Velilerimiz geldiği zaman giriş alanının içerisinde, tüm koridorları ve ilgili alanları gönül rahatlığıyla görebilir. Bu olayın kamerayla tespitini yaptık ve velimize gösterdik. Gerekli işlemleri de yaptık. Bizim ilkemiz bir şeyi saklamak değil, ortaya koymaktır. Bunu ortaya koyarak gerekli müdahaleyi de yaptık" diye konuştu.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:42 Kaynak: DHA
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