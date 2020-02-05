Kreşte öğretmen dehşeti, çocuğa ardı ardına tokat attı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kreşte öğretmen dehşeti, çocuğa ardı ardına tokat attı - Son Dakika

Kreşte öğretmen dehşeti, çocuğa ardı ardına tokat attı

7 saat önce

Kreşte öğretmen dehşeti, çocuğa ardı ardına tokat attıDÜZCE'de, kreşte bir öğretmen 2 yaşındaki çocuğa acımasızca vurdu.

Kreşte öğretmen dehşeti, çocuğa ardı ardına tokat attı

DÜZCE'de, kreşte bir öğretmen 2 yaşındaki çocuğa acımasızca vurdu. Öğretmen Yeliz K. tutuklanırken, çocuğu darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay önceki gün, Düzce'nin Karacahacımusa Mahallesi'nde faaliyet gösteren Hayalim Kreş isimli kreşte meydana geldi. Selçuk Taşlı oğlunu kreşe getirdi. Selçuk Taşlı çocuğunun kreşteki ilk günü olması nedeniyle salonda oturarak güvenlik kameralarından çocuğunu izledi. Bu sırada oyun parkurundan çıkan küçük çocuğu kucağına alan öğretmen Yeliz K. yere oturttuğu çocuğa acımasızca ardı ardına tokat attı. Hemen içeri giren Selçuk Taşlı, çocuğunu kucağına aldı.

Kreşe gelerek güvenlik kameralarına yansıyan olayı izleyen Tuba Taşlı, feryatlar içerisinde yaşananlara tepki gösterdi. Aile karakola giderek şikayette bulunurken, Yeliz K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Yeliz K. tutuklandı. Yeliz K.?nin daha önce de bir öğrenciyi dövmesi nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Kreşte öğretmen dehşeti, çocuğa ardı ardına tokat attı

Selçuk, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:50 Kaynak: DHA
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