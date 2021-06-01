Kreşte Portakal Çiçeği Karnavalı - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakım Evi kreşinde kalan miniklerden 'Portakal Çiçeği Karnavalı'na etkinlik desteği.
9. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Adana Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakım Evi'ndeki çocuklar tarafından da çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Pandemi kuralları kapsamında kutlanan Portakal Çiçeği Karnavalı'nın ardından Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakım Evi kreşinde çocuklar da "Nisan'da Adana'da" sloganıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.
Kreşteeşitli oyunlar ve etkinliklerle narenciyenin yararları ve Adana'yı tanıtıcı aktiviteler düzenlendi.
Kaynak: Habermetre
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