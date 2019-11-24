Son Dakika Haberleri: Kreşten televizyon çalan hırsızlar yakalandı
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Kreşten televizyon çalan hırsızlar yakalandı

6 saat önce

ANTALYA'da Kadın İş Gücü Geliştirme Merkezi'ne (KİGGEM) pencereden girip, kreş bölümündeki televizyonu çalan hırsızlar yakalandı.

Kreşten televizyon çalan hırsızlar yakalandı, System.String[]

ANTALYA'da Kadın İş Gücü Geliştirme Merkezi'ne (KİGGEM) pencereden girip, kreş bölümündeki televizyonu çalan hırsızlar yakalandı. Televizyon KİGGEM'e teslim edildi.

Olay, 14 Kasım gecesi, Muratpaşa ilçesindeki Atatürk Parkı'nda yer alan KİGGEM'de meydana geldi. Sabah saatlerinde merkeze gelen çalışanlar, kreş bölümündeki televizyonun çalındığını anlayınca polise haber verdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızın girdiği pencere ve duvarlarda parmak izi incelemesi yaptı. Polis, daha önce de 3 kez soyulan, televizyon ve bilgisayar çalınan merkezdeki son hırsızlık olayıyla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüttü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri, incelenen güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak, hırsızlığı daha önceden aranması bulunan E.Y. ile arkadaşları Ş.D.B. ve A.Y.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Yapılan operasyonla yakalanan şüphelilerin gösterdikleri yerde bulunan televizyon KİGGEM'e teslim edildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Muratpaşa, TV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:18 Kaynak: DHA
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