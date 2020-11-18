Kriket Açık Alan Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Kriket Açık Alan Şampiyonası tamamlanırken, erkeklerde İstanbul Zafer Spor Kulübü, kadınlarda ise Keçiören Bağlum Spor Kulübü ilk sırayı aldı.

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Muğla'da düzenlenen şampiyonanın final maçları, Ortaca Ahmet Ateş Stadı ile Dalaman Atatürk Stadı'nda yapıldı.

Erkeklerde 8, kadınlarda 5 takımın katıldığı şampiyonayı, erkeklerde İstanbul Zafer Spor Kulübü birinci, İstanbul Kriket Spor Kulübü ikinci, Afyonkarahisar İl Karması ile Ankara Rize Çay Spor Kulübü de üçüncü sırada bitirdi.

Kadınlarda ise Keçiören Bağlum Spor Kulübü birinci, Ankara Dünya Çocuk Dostu Spor Kulübü ikinci, Afyonkarahisar İl Karması ile Amasya İl Karması da üçüncü oldu.

Öte yandan, erkekler kategorisi şampiyonu İstanbul Zafer Spor Kulübü, Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Kadın ve erkeklerde yapılacak değerlendirmelerin ardından, Ağustos 2021'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri için milli takım aday kadrosu oluşturulacak.