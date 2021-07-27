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Kriket Milli Takımı, ilk kez katılacağı dünya şampiyonası elemelerine Denizli'de hazırlanıyor - Son Dakika

Kriket Milli Takımı, ilk kez katılacağı dünya şampiyonası elemelerine Denizli'de hazırlanıyor

27.07.2021 11:42
Kriket Milli Takımı, ilk kez katılacağı dünya şampiyonası elemelerine Denizli'de hazırlanıyor, System.String[]

Türkiye Kriket Milli Takımı, İspanya'da yapılacak olan T20 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri için Denizli'nin Güney ilçesine kampa girdi.

Türkiye Kriket Milli Takımı, İspanya'da yapılacak olan T20 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri için Denizli'nin Güney ilçesine kampa girdi. Toplamda 6 ülkenin mücadele edeceği müsabakaların sonunda ilk sırayı alan takım, 2022 yılında Güney Afrika'da yapılacak Dünya Kadınlar Kriket Şampiyonası'na katılacak.

Türkiye Kriket Milli Takımı, 24 Ağustos-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında İspanya'nın La Manga kentinde yapılacak T20 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri için 22-29 Temmuz tarihleri arasında Denizli'nin Güney ilçesinde kampa girdi. Milli takım kampında; Ankara, Erzurum, Muş, Amasya, Afyon, Gebze, İstanbul'da bulunan kulüplerin 18-35 yaş arası sporcuları yer alıyor. Sporcuların tamamına yakını spor lisesi ya da Beden Eğitimi Öğretmenliğinde eğitim hayatına devam ediyor. İspanya'da 24-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan şampiyonada Türkiye; İskoçya, İrlanda, Hollanda, Almanya, Fransa ile mücadele edecek. Milli takımda, Çanakkale'de yapılan kamp sonrası seçilen 18 sporcu, 4 antrenör, 1 sağlıkçı, 1 tercüman, 3 saha görevlisi ve 1 idareci bulunuyor.

Hasan Sabit Alta: "Türkiye'de 40 tane kulübümüz var"

Kamp ve kriket sporu ile ilgili açıklamalarda bulunan Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu As Başkanı ve Türkiye Kriket Derneği Başkanı Hasan Sabit Alta, Denizli'nin Güney ilçesinde olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını, amaçlarının az tanınan kriket sporunu Türkiye'ye tanıtmak olduğunu vurgulayarak, "Yaklaşık 11 yıldır kriket ile ilgileniyoruz. Bu süreçte ilk kez uluslararası müsabakaya katılacağız. Başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. Türkiye'nin bütün bölgelerine ve illerine ayrılmak kaydıyla Türkiye'de 40 tane kulübümüz var, kadın ve erkekler olmak üzere. 11 yıllık süreçte 9'uncu yılımızda bunları başarabildik ve bu yüzden çok mutluyuz, sporcularımız bizim gururumuz. İlk kez böyle bir şeyi yaşamak benim için de çok önemli, Türkiye'miz için de. İnşallah hayırlısı olur, oradan başarıyla döneriz" ifadelerini kullandı.

Yıldız Alta: "Kriket ile 2010 yılında tanıştık"

Gelişmekte Olan Spor Federasyonu Teknik Kurul Üyesi ve Kriket Kadın Milli Takımı Başantrenörü Yıldız Alta da Güney'de iyi şartlarda hazırlanma imkanı bulduklarına değinerek, "Türkiye Gelişmekte Olan Spor Federasyonları üyesiyim. 11 yıldır antrenörlük ve gelişmekte olduğu için hakemlik, ilk başlarda da oyunculuk yaptım. Asıl mesleğim beden eğitimi öğretmenliği. Kriket ile 2010 yılında tanıştık. Kriketi ben şuna benzetiyorum; çocukluğumuzda çelik çomak ve dokuztaş oynardık. Bu oyunların biraz harmanlanıp sistematik hale getirilmiş, kuralları koyulmuş oyunu diyebilirim. Antrenmanlarımız iyi geçiyor, buranın yüksek rakımda olması bizim için avantaj" dedi.

Başak Ceylan Coşgun: "Yüksek irtifa da antrenman yapmak faydalı oluyor"

11 yıldır bu sporun içinde olduğunu belirten milli sporcu Başak Ceylan Coşgun ise, "Ankara'nın Keçiörengücü takımındayım. 2010'dan beri kriket spor branşının içindeyim. Çim hokeyi antrenörlüğüne gitmiştik. Asbaşkanımız Hasan Sabit hocamla, Yıldız Alta hocamla orada tanıştık ve onlar da bizi kriket branşıyla tanıştırdı. 2010'dan beri bu branşın hem hakemliğini hem de sporculuğunu yapıyorum. Güney sessiz, sakin bir ilçe, biraz da yüksek konumda ve yüksek irtifada antrenman yapmak faydalı oluyor. Grubumuzda tabii ki en iyi başarıyı elde etmek istiyoruz. Ama bu süreçte oraya çağırılmak bile büyük bir başarıydı. Bence başarı sonuçla değil, yaşadığımız süreçtedir ve biz bu süreci çok başarılı bir şekilde yönettik" diye konuştu. - DENİZLİ

Kriket Milli Takımı, ilk kez katılacağı dünya şampiyonası elemelerine Denizli'de hazırlanıyor
Kriket Milli Takımı, ilk kez katılacağı dünya şampiyonası elemelerine Denizli'de hazırlanıyor
Kriket Milli Takımı, ilk kez katılacağı dünya şampiyonası elemelerine Denizli'de hazırlanıyor
Kriket Milli Takımı, ilk kez katılacağı dünya şampiyonası elemelerine Denizli'de hazırlanıyor
Kriket Milli Takımı, ilk kez katılacağı dünya şampiyonası elemelerine Denizli'de hazırlanıyor

Dünya Şampiyonası, Türkiye, Denizli, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kriket Milli Takımı, ilk kez katılacağı dünya şampiyonası elemelerine Denizli'de hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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