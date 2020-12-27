Kriket oynayan yabancı uyruklular böyle kaçtı - Son Dakika

Kriket oynayan yabancı uyruklular böyle kaçtı

27.12.2020 10:52
Kriket oynayan yabancı uyruklular böyle kaçtı, System.String[]

SULTANGAZİ'de, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kriket oynayan yabancı uyruklular, polisin gelmesiyle koşarak kaçtı.

SULTANGAZİ'de, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kriket oynayan yabancı uyruklular, polisin gelmesiyle koşarak kaçtı. O anlar DHA kamerasına yansıdı.

Çalışmak için Türkiye'ye gelen Pakistanlılar ve Afganlar, ülkelerinde adeta milli bir spor olan İngiliz oyunu kriketi unutmadı ve spor kültürlerini Türkiye'ye taşıdılar. Sultangazi'deki tuz depolarının yanında boş bir arazi her hafta sonu kriket karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. Pakistanlı ve Afgan işçileri, koronavirüs tedbirleri ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması da durduramadı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen boş arazide bir araya gelen Pakistanlı ve Afganlı bir grup kriket oynamaya devam etti. Oyun esnasında kimi maske takmadı kimi ise maskesini çene altına aldı. Kısıtlamaya rağmen kriket oyununu oynayan yabancı uyrukların oyunu polisin gelmesiyle son buldu. Kriket oynayan yabancı uyruklular, polisin gelmesiyle koşarak kaçtı.

Pakistan uyruklu bir kişi, yasağa rağmen hafta sonu bir araya gelerek kriket oynamaya devam ettiklerini belirterek, "Şimdi korona ve yasak var. Bundan dolayı az oynuyoruz" dedi. Röportaj esnasında polisin geldiğini fark eden yabancı uyruklular, koşmaya başladı. Polisten koşarak kaçan yabancı uyruklalar evlerinin yolunu tutarken kaçma anları DHA kamerasına yansıdı.


- İstanbul
Kriket oynayan yabancı uyruklular böyle kaçtı
Kriket oynayan yabancı uyruklular böyle kaçtı
Kriket oynayan yabancı uyruklular böyle kaçtı
Kriket oynayan yabancı uyruklular böyle kaçtı
Kriket oynayan yabancı uyruklular böyle kaçtı
Kriket oynayan yabancı uyruklular böyle kaçtı

oyunlar, Türkiye, Kamera, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kriket oynayan yabancı uyruklular böyle kaçtı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

3 ay önce yankesicilikten tutuklanan 70 yaşındaki kadın yine hırsızlık yaptı Etli ekmek siparişiyle pusu kurulup acımasızca öldürülen gencin babası isyan etti: Adalet istiyorum Son Dakika! Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem Sanal alışveriş merkezleri geliyor: İlk etapta 6 bin kişiye istihdam sağlayacak Son Dakika! Şemdinli'deki bir üs bölgesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti Selda Bağcan'ın "Açık giyinmeyi sevmiyorum" sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki
Prof. Dr. Pampal'dan Elazığ depremiyle ilgili açıklama: Artık alarm zilleri çalıyor, büyük deprem olma ihtimali arttı Prof. Dr. Pampal'dan Elazığ depremiyle ilgili açıklama: Artık alarm zilleri çalıyor, büyük deprem olma ihtimali arttı         
10:46
Bülent Ersoy'dan ÇYDD'ye sert eleştiri: Benim iyi niyetimi reklam aracı olarak kullandıklarını hissettim Bülent Ersoy'dan ÇYDD'ye sert eleştiri: Benim iyi niyetimi reklam aracı olarak kullandıklarını hissettim         
10:27
Kıskançlık krizine girdi! Kocasını oklavayla dövüp kolunu ısırdıktan sonra sokağa attı Kıskançlık krizine girdi! Kocasını oklavayla dövüp kolunu ısırdıktan sonra sokağa attı         
10:09
CHP'li Muğla Milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını davadan vazgeçirmek için aradığı iddia edildi CHP'li Muğla Milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını davadan vazgeçirmek için aradığı iddia edildi         
09:40
Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış         
09:36
Çin aşısı yaptıran Prof. Dr. Özlenen Özkan: Belirgin bir sağlık sorunum olmadı Çin aşısı yaptıran Prof. Dr. Özlenen Özkan: Belirgin bir sağlık sorunum olmadı         
07:50
Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi         
23:16
Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti         
21:54
Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı         
16:49
İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada         
16:28
Genç kadın, Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu         
16:08
Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti         
15:42
Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor         
13:25
Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler         
13:03
Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı         
09:39
Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu         
09:37
İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! "Ölmek istiyorum" demiş         
08:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2020 11:30:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kriket oynayan yabancı uyruklular böyle kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei