Kriminal Daire Başkanlığı, Antalya BİLİMFEST'te bilim ve teknolojiyi gençlerle buluşturdu - Son Dakika
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Kriminal Daire Başkanlığı, Antalya BİLİMFEST'te bilim ve teknolojiyi gençlerle buluşturdu

02.04.2022 11:23
Kriminal Daire Başkanlığı, Antalya BİLİMFEST'te bilim ve teknolojiyi gençlerle buluşturdu

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, Antalya BİLİMFEST'te bilim ve teknolojiyi gençlerle buluşturdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, Antalya BİLİMFEST'te bilim ve teknolojiyi gençlerle buluşturdu.

Kepez Belediyesince, TÜBİTAK iş birliğiyle 31 Mart'ta DokumaPark'ta açılan Antalya BİLİMFEST bölge illerden ziyaretçileri ağırlıyor.

Kriminal Daire Başkanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığının koordinesinde festival kapsamında Antalya Bilim Merkezi'nde kurdukları stantlarla bilim ve teknolojiyi ziyaretçilere tanıttı.

Olay yeri inceleme, bomba imha ve inceleme, kriminal polis laboratuvarlarının tanıtımını yapan ekipler, "Delil Avcıları" isimli oyunla olayların çözümünde bilim ve teknolojinin ne kadar önemli olduğunu anlattı.

Fizik, kimya, biyoloji, antropoloji, arkeoloji, bilgisayar mühendisliği ve diğer bilimlerin önemi anlatarak katılımcılara suçla mücadelede neler yapıldığı konusunda bilgi veren ekipler, sanal olarak oluşturulan "olay yeri" ile katılımcılara çalışmaları deneyimleme imkanı sundu.

Olay yeri inceleme uzmanları, olay yerinde bulunabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik örneklerin nasıl toplandığını, delil zincirinin önemini, atış yönü tayin kiti ile ateşli silah kullanılan olaylarda atışın nereden yapıldığını örnek çalışmalarla gösterdi.

Ekipler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla gerçekleştirilen entegrasyon çalışmaları kapsamında uzun süredir çözülemeyen faili meçhul cinayetlerin çözümünü gerçekleştiriyor.

Kriminal Daire Başkanlığı, bomba imha ve inceleme, olay yeri inceleme ve 10 ilde kurulu bölge kriminal polis laboratuvarları ile 3 ana alanda faaliyet gösteriyor.

Kriminal Daire Başkanlığı, Antalya BİLİMFEST'te bilim ve teknolojiyi gençlerle buluşturdu

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya, Polis, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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