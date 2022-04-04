KRİMİNAL İNCELEME ARACI KIRAÇ, ANTALYA EMNİYETİNE TESLİM EDİLDİ - Son Dakika
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KRİMİNAL İNCELEME ARACI KIRAÇ, ANTALYA EMNİYETİNE TESLİM EDİLDİ

04.04.2022 15:57

YERLİ ve milli imkanlarla üretilen kriminal inceleme aracı 'KIRAÇ' Antalya'da polise teslim edildi.

YERLİ ve milli imkanlarla üretilen kriminal inceleme aracı 'KIRAÇ' Antalya'da polise teslim edildi. Antalya Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı bünyesinde 5 ilde hizmet verecek 'KIRAÇ' sayesinde olay yerindeki bulgular incelenip, zaman kaysının önüne geçilecek.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde hizmete sunulan KIRAÇ, 5 ildeki olay yerlerinde kullanılacak. Antalya, Konya, Denizli, Burdur ve Isparta'yı kapsayan Antalya Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'na teslim edilen KIRAÇ'ı Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan yerinde inceledi.

İçerisinde olay yeri inceleme şube müdürlüğü laboratuvarındaki tüm teknik altyapıyı barındıran kriminal inceleme aracı, zaman kaybını önleyecek. Parmak izi, balistik başta olmak üzere tüm teknik incelemeyi araçtan ve olay yerinden yapma imkanı sunan KIRAÇ, her türlü arazi koşuluna da uygun donanıma sahip.

'KIRAÇ, HIZ KAZANDIRMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ'

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, hem yerli hem de yabancı tatilcilerle birlikte özellikle yaz aylarında milyonlarca kişinin Antalya'ya geldiğini ve olası suçların kısa sürede aydınlatılmasının önemli olduğunu söyledi. Polis ekiplerine hız kazandırması açısından KIRAÇ'ın önemli olduğunu belirten Vali Yazıcı, "Suç işlendikten sonra ortaya çıkan her türlü bulgu, aracın içinde incelenebiliyor. Türk Polis Teşkilatı, küçük ya da büyük; tüm olayları aynı hassasiyetle inceliyor. Laboratuvarlarımız sayesinde suçlar, kısa sürede aydınlatılıyor" dedi.

Antalya Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü Dr. Çağdaş Aksoy da KIRAÇ'ın son teknolojiyle donatıldığını söyledi. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Kriminal Daire Başkanlığı'nın entegrasyon çalışması kapsamında DNA, parmak izi, balistik sisteminin birbirine eşleştirildiğini belirten Aksoy, "Daha önce irtibatlandırılmamış 237 bin parmak izi, şahıslarla irtibatlandırıldı. Bu da 192 bin olayı aydınlattı. Suç ve suçlu aydınlatılmış oldu" diye konuştu. (DHA)

KRİMİNAL İNCELEME ARACI KIRAÇ, ANTALYA EMNİYETİNE TESLİM EDİLDİ
KRİMİNAL İNCELEME ARACI KIRAÇ, ANTALYA EMNİYETİNE TESLİM EDİLDİ
KRİMİNAL İNCELEME ARACI KIRAÇ, ANTALYA EMNİYETİNE TESLİM EDİLDİ
KRİMİNAL İNCELEME ARACI KIRAÇ, ANTALYA EMNİYETİNE TESLİM EDİLDİ
KRİMİNAL İNCELEME ARACI KIRAÇ, ANTALYA EMNİYETİNE TESLİM EDİLDİ

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Antalya'da mobil kriminal polis laboratuvarı 'Kıraç' hizmete başladı Antalya'da mobil kriminal polis laboratuvarı 'Kıraç' hizmete başladı Mobil kriminal polis laboratuvarı 'Kıraç' hizmete girdi Mobil kriminal polis laboratuvarı 'Kıraç' hizmete girdi

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Kaynak: DHA

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