Kriminal incelemelerdeki malzemelerin üretimi için sanayiciye AR-GE desteği - Son Dakika

Kriminal incelemelerde kullanılan ve yurt dışından ithal edilen demirbaş ile sarf malzemeleri SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarı'nda tanıtan Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, bu ürünlerin yerli ve milli olarak üretilmeleri konusunda sanayicilere AR-GE desteği veriyor.

İstanbul Fuar Merkezi'ndeki fuarda kurulan Kriminal Daire Başkanlığı standında, kriminal araştırmalarda kullanılan parmak izi malzemeleri, kişisel koruyucu donanımlar, geniş alan aydınlatma lambası, şarjlı el projektörü, taşınabilir UV el feneri, olay yeri inceleme çantası, çok dalga boylu ışık kaynağı, iz çekim sehpası (reprostad), "ninhydrin" ve "super glue" kabinleri gibi ürünler yer aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü İsmail Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarda, milli kalkınma hamlesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öngörüsü ve öncülüğünde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla dışa bağımlılığı en aza indirmek için ithal ettikleri malzemeleri yerli üreticilere tanıttıklarını anlattı.

Geçmişte ithal edilen ürünlerin birçoğunu şu an yerli ve milli hale getirdiklerini aktaran Şahin, bu ürünlerin daha kaliteli olduğunu ve Avrupa'da rekabet ortamı sağlandığını belirtti.

Artık ithal edilen ürünlerin ihraç edilmeye başlandığına dikkati çeken Şahin, "İthal ettiğimiz demirbaş ve sarf malzemelerin bir kısmını burada sanayicilerimize, firmalarımıza gösteriyoruz. Burada daha önce ürettiğimiz, ithal ettiğimiz malzemelerin tanıtımını yaptıktan sonra girişimciler, 'Evet ben bunu yapabilirim.' diyor. Biz bunlara her türlü AR-GE desteğini veriyoruz. Gerçekten ülkemizde bunu yapabilecek kalitede insanlarımız, mühendislerimiz mevcut." dedi.

Fuardaki kriminal inceleme aracının özelliklerinden de bahseden Şahin, suç meydana geldiğinde olay yerine anında intikal ettirilen aracın, teknik donanımları sayesinde suçun kim ya da kimlerce gerçekleştirildiğine dair kısa sürede bilgi verdiğini söyledi.

Bu bilgiyi soruşturmacı kişilere vererek, şüphelinin yakalanmasını sağladıklarını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Burada kullandığımız tüm ürünler yerli ve milli. Avrupa'dan gelen uzmanlar, 'Bu aracı neye istinaden, nasıl yaptınız?' diyorlar. Şu anda Avrupa'ya konuyla alakalı hem tecrübe hem bilgi olarak ders veriyoruz. Aracımızın içerisinde balistik, kimyasal araştırmalar yapılabiliyor. Bununla alakalı çeker ocaklar var. İçinde drone sistemi var. Bir olaya gittiğimizde artık havadan da olay yerinin görüntüsünü alabiliyoruz. İçerisinde her türlü atış yönünü tespit edecek kitlerimiz oluyor. Mesela bir ikamet, iş yeri ya da araç olabilir. Bir mermi isabet ettiğinde, o merminin hangi istikametten geldiğine, bunun kimler tarafından yapıldığına dair çalışmamızı aracımızı olay yerine getirerek yapabiliyoruz. Aracımız 360 derece her yeri görebilecek kamera sistemine sahip. Gördüğü kişinin kimliklendirmesini de yapabiliyoruz. Tamamen yerli ve milli imkanlarla, içerisindeki demirbaş eşya ve kitler de yerli imkanlarla sanayicilerimiz tarafından yapılmış alet ve edevatlardır."

Şahin, milli kalkınma hamlesi kapsamında dışa bağımlılığı azaltması, ülkenin gelişmesi ve istihdamın artması için tüm AR-GE çalışmalarını yapma konusunda sanayicilerle firmalara destek vermeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.