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Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi

01.01.2022 15:46

Adana'da kripto para borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldürüp intihara kalkışan Yunus Emre Uyaner de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

27 Aralık günü saat 09.00 sıralarına Seyhan ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki müstakil bir evde dolmuş şoförlüğü yapan Yunus Emre Uyaner ile 2 ay önce ikiz bebeklerini dünyaya getiren eşi Melike Yağmur Uyaner (28) arasında tartışma çıktı.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Tartışma sırasında Yunus Emre Uyaner, evdeki tabancayı alıp, eşine ateş etti. Başından yaralanan Melike Yağmur Uyaner, kanlar içinde yere yığıldı. Uyaner, ardından aynı silahla kendi başına ateş etti. Eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çift, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftten Melike Yağmur Uyaner, bir gün sonra hayatını kaybetti.

KRİPTO PARA NEDENİYLE 400 BİN TL KAYBETMİŞ

Yaklaşık 2 ay önce girdiği kripto para borsasında 400 bin TL kaybettiği, bu nedenle bunalıma girdiği belirtilen Yunus Emre Uyaner'ın olaydan yarım saat önce evine geldiği minibüsün güvenlik kamerası görüntüsünde besmele çekerek, "Allah'ım, bunu yapan bin bulsun. Allah'ım bana yardım et" dediği görüldü.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanede tedavisi süren Yunus Emre Uyaner de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Uyaner'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Türk Lirası, Yunus Emre, İntihar, Kripto, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kripto borsasında 400 bin TL kaybettikten sonra eşini öldüren şoför yaşamını yitirdi - Son Dakika
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