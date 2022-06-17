Kripto çöküşü oyunculara yaradı: Ekran kartı fiyatları düştü - Son Dakika
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Kripto çöküşü oyunculara yaradı: Ekran kartı fiyatları düştü

17.06.2022 11:42
Kripto çöküşü oyunculara yaradı: Ekran kartı fiyatları düştü

Ekran kartı fiyatları için son durum ne? Kripto paralarda yaşanan çöküş Nvidia ve AMD GPU stoklarına yaradı. İşte detaylar.

Ekran kartlarında fiyat düşüşleri ve stok artışları yaşanmaya devam ediyor. ABD'deki fiyatları analiz eden son ekran kartı raporu, AMD ve Nvidia cephesindeki birkaç popüler GPU'nun keskin indirimler yaşadığını ortaya koydu. Yine de ekran kartlarının fiyat ortalaması, üreticilerinin önerdiği etiketlerin (MSRP) hala üzerinde.

AMD ve Nvidia ekran kartlarında ciddi indirimler var

Son zamanlardaki kripto paralarda yaşanan çöküş en çok oyuncuları sevindirecek gibi görünüyor. Raporlar, kriptodaki kriz nedeniyle GPU fiyatlarının hızlı bir şekilde aşağı yönlü düşmeye başladığını ortaya koydu. Ancak fiyatlardaki tek etken kripto paralar olmadı. Yeni araştırmalar, GPU maliyetlerinin Mayıs ayında yüzde 15 azaldığını gösterdi.

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Bitcoin ve Ethereum fiyatları dikkat çeken bir şekilde düşmeden önce bile, ekran kartlarındaki üretim maliyetleri MSRP seviyesine yaklaşmaya ve hatta altına inmeye başladı. Kripto paralarda çöküş yaşanması ise bu düşüşü olumlu etkiledi.

Kripto çöküşü oyunculara yaradı: Ekran kartı fiyatları düştü

Tom's Hardware tarafından hazırlanan bir listede, Nvidia RTX 3080'nin eBay'de 650 dolardan daha ucuza satıldığı ifade edildi. Sadece birkaç ay önce 1000 dolardan daha pahalı olduğu için bu fiyatın bir hayli dikkat çektiğini söylemek mümkün. Türkiye fiyatı ise 20-25 bin TL civarında seyrediyor.

Ancak RTX 3080 modellerinde yüzde 45'lik düşüş yaşanmasının özel bir sebebi var. RTX 3000 serisi Ethereum madenciliği için kullanılabiliyor. Ancak kripto madenciliğinin kar oranlarının düşmesiyle birlikte kartlara olan talep de azaldı.

AMD tarafında ise fiyatlar biraz daha iç açıcı görünüyor. RX 6800 XT ve RX 6800 dışında, AMD'nin tüm Radeon ekran kartları MSRP seviyesinden daha ucuza satın alınabiliyor. Bu düşüşün Türkiye pazarını ne kadar etkileyeceği ise belirsiz.

Kripto çöküşü oyunculara yaradı: Ekran kartı fiyatları düştü

Bitcoin'in değeri geçen hafta yüzde 30, Ethereum ise yüzde 40'tan fazla düştü. Daha önce sırasıyla 63 bin dolar ve 4 bin dolarlık seviyeleri gören bu popüler kripto paralar, önceki seviyelerinden bir hayli uzakta.

Peki siz ekran kartı fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

Advanced Micro Devices, Nvidia, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kripto çöküşü oyunculara yaradı: Ekran kartı fiyatları düştü - Son Dakika

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