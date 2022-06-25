Kripto çöküşü oyunculara yaradı: Ekran kartı fiyatları düşüyor - Son Dakika
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Kripto çöküşü oyunculara yaradı: Ekran kartı fiyatları düşüyor

25.06.2022 23:53
Kripto çöküşü oyunculara yaradı: Ekran kartı fiyatları düşüyor

Ekran kartı fiyatları için son durum ne? Kripto paraların düşmesi ve tedarik sorunun çözülmesiyle birlikte AMD ve Nvidia modelleri ucuzladı.

Covid-19 pandemisi, kripto para madencileri ve yarı iletken çip krizi yüzünden uzun süredir ekran kartı dünyasında sular durulmuyordu. Hem AMD hem de Nvidia GPU'larında yaşanan stok sorunları, fiyatların da yükselmesine yol açtı. Fakat ekran kartı sıkıntısı nihayet bitmeye başlamış gibi görünüyor.

AMD ve Nvidia ekran kartı fiyatlarında görülmedik indirimler

AMD ve Nvidia tarafından son beş yıl içerisinde pazara sunulan iki ekran kartı serisinde beklenmedik gelişmeler yaşandı. Bitcoin, Ethereum veya Dogecoin gibi kripto paraları üretmek için ekran kartlarından çiftlik kuran madenciler, pazardaki fiyatların çok yüksek seviyelere gelmesine sebep oldu.

NVIDIA'nın ucuz ekran kartı için son 3 gün!

Fakat ABD ve Almanya'dan gelen yeni raporlar, GPU fiyatlarının iki yılın en ucuz seviyelerine gerilediğini gösterdi. Hem tedarik zincirindeki sorunların çözülmesi hem de kripto paralarda çöküş yaşanmasıyla, ekran kartı fiyatları yeniden MSRP (üreticinin önerdiği satış fiyatı) seviyesine geldi.

Kripto çöküşü oyunculara yaradı: Ekran kartı fiyatları düşüyor

Digital Trends'in hazırladığı son araştırma, özellikle yeni nesil ekran kartlarında gözle görülür düşüşler yaşandığını söylüyor. ABD'deki perakende mağazalarını inceleyen rapor, Nvidia RTX 3090 Ti'ın MSRP'nin neredeyse yüzde 16 altında olduğunu gösterdi.

AMD'nin üst düzey ekran kartı RX 6950 XT ise MSRP'nin yüzde 4 altında bir fiyat etiketine sahipti. Diğer yeni ekran kartlarında da önemli ölçüde ucuzlamalar yaşandı. Daha önce de belirttiğimiz gibi analistler, tedarik sorununun büyük oranda çözüldüğünü ve ekran kartı fiyatlarının düşmeye devam edeceğini açıkladı.

ABD'deki ekran kartları fiyatlarında yaşanan düşüşün tüm dünyayı etkilemesi bekleniyor. Türkiye'de de son zamanlarda stok sorunları çözülmeye başladı. Önümüzdeki dönemde ise döviz kuruna bağlı olarak indirimlerin yaşanacağını düşünüyoruz.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Kripto çöküşü oyunculara yaradı: Ekran kartı fiyatları düşüyor - Son Dakika

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