On binlerce kişi sahte Apple etkinliğini izledi! - Son Dakika
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On binlerce kişi sahte Apple etkinliğini izledi!

08.09.2022 17:59
On binlerce kişi sahte Apple etkinliğini izledi!

Kripto dolandırıcıları bu kez dün akşam gerçekleşen Apple etkinliğini koz olarak kullandı. Yayını ise on binlerce kişi izledi.

Kripto sektörü, kullanıcılar tarafından adeta bir fırsat kapısı haline geldi. Bu nedenle de yatırımcılar bu fırsatları değerlendirmek amacıyla dikkatsiz adımlar atabiliyor. Kripto dolandırıcıları ise bu adımları kaçırmıyor. Son kripto dolandırıcılığı ise dün akşam gerçekleşen Apple etkinliğinde meydana geldi. Dolandırıcılar bunun için sahte Apple yayını yaptı. İşte detaylar!

Yayında, kripto sitesine yönlendiren bağlantı mesajları yer aldı

Teknoloji devi Apple, Far Out etkinliğini dün akşam resmen gerçekleştirdi. Bu etkinlikte şirket, iPhone 14 serisiyle birlikte en yeni ürünlerini de tanıttı. Ancak tüm gözler bu etkinlikteyken dolandırıcılar yine iş başındaydı. Bunun için de sahte bir Apple etkinliği kurdular.

On binlerce kişi sahte Apple etkinliğini izledi!

Bir YouTube kullanıcısı, Apple CEO'su Tim Cook'un 2018 yılında CNN'e verdiği röportajını canlı bir şekilde yayınladı. O dönemdeki röportajın konusu ise kripto dolandırıcılığı ile ilgiliydi. Söz konusu bu yayının izleyici sayısı ise on binlere ulaştı. Videonun açıklamasında ve başlığında, daha fazla izleyiciye ulaşmak için Apple ile ilgili pek çok anahtar kelime yer alıyor. "Apple Event Live. Ceo of Apple Tim Cook: Apple & Metaverse in 2022"

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Sahte canlı yayında, kullanıcıları dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştiren bir kripto sitesine yönlendiren çeşitli bağlantı mesajları olduğu ortaya çıktı. Ayrıca yayıncı videoya Ethereum ve Bitcoin logoları da ekleyerek CNN Money logosunu yeni başlıkla kapattı. Videonun alt kısmında ise 'Acil Haber' yazan bir metin alanı ekledi.

Bu olayla ilgili YouTube, soruları yanıtsız bıraktı. Olayın sosyal medyada gündeme gelmesinin hemen ardından yayın, YouTube'un platform politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldı. Bu canlı yayının dışında YouTube'da 'Apple Inc.' adlı bir kanalın da sahte yayın yaptığı ortaya çıktı.

On binlerce kişi sahte Apple etkinliğini izledi!

Diğer yayının dışında bu video, Tim Cook ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın Apple ve metaverse hakkında konuştuğu bir canlı yayın. Ancak videoda, Musk ve Block CEO'su Jack Dorsey'in Bitcoin hakkında verdikleri eski bir röportaj tekrarlanıyordu. Sohbet kısmında ise izleyiciler sahte bir kripto sitesine yönlendiriliyor. Bu yayın da aynı şekilde 10 binin üzerinde izleyiciye ulaştı.

Peki, sahte Apple yayını hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji On binlerce kişi sahte Apple etkinliğini izledi! - Son Dakika

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