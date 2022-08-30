Thodex kurucusu Fatih Özer yakalandı! - Son Dakika
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Thodex kurucusu Fatih Özer yakalandı!

30.08.2022 12:41
Thodex kurucusu Fatih Özer yakalandı!

Kripto dolandırıcılık projesi Thodex'in kurucusu Fatih Özer, vurgun girişiminden 16 ay sonra yakalandı. İşte ayrıntılar...

Türkiye'nin en büyük kripto para vurgunu Thodex'in kurucusu Fatih Özer ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), Türkiye'den gelen talep üzerine Özer hakkında kırmızı bülten çıkarmıştı.

Fatih Özer, Arnavutluk'ta göz altına alındı

Kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kırmızı bültenle aranan Fatih Özer, Arnavutluk'un Vlora kentinde polisler tarafından yakalandı. Milliyet'in haberine göre Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu bilgilendirdi. Gelen bilgilere göre şahsın iade işlemleri başladı.

Bir ülke daha kripto parayı yasakladı!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada 2027 kişi müşteki sıfatıyla yer alıyor. Öte yandan Thodex kurucusu Özer'in de aralarında bulunduğu 21 kişi şüpheli olarak yer aldı. Öte yandan Özer için 3 ayrı suçtan 40 bin 564 yıla kadar hapis isteniyor.

Büyük Thodex vurgununun şikayetçi sıfatıyla yer alan 2027 kişiye 356 milyon lira zarar oluştuğu belirtiliyor. Ek olarak Başsavcılık, ayrıca soruşturmaya dahil edilen 61 şüpheli hakkında da takipsizlik kararı vermişti.

Thodex kurucusu Fatih Özer yakalandı!

2021 yılının Nisan ayında kripto para borsası Thodex, platformdaki tüm işlemleri durdurmuştu. Çok geçmeden platformun kurucusu Fatih Özer'in 2 milyar dolar değerindeki parayla yurt dışına kaçtığı öğrenildi. O dönemden beri zaman zaman Arnavutluk'ta olduğu bilgileri gelen şahıs, yine aynı ülkede yakalandı.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Türkiye, Thodex, Fatih, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Thodex kurucusu Fatih Özer yakalandı! - Son Dakika

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