Kripto dostu Meld, yeni bir finansal hizmet sunmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Kripto dostu Meld, yeni bir finansal hizmet sunmaya hazırlanıyor

Kripto dostu Meld, yeni bir finansal hizmet sunmaya hazırlanıyor

Litvanya merkezli lisanslı kripto bankası Meld, tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarının pazarına giriş yapmayı planlıyor. Bunun için Swarm Markets ile bir iş birliği anlaşması imzaladı. Meld, bu hizmetle kullanıcıların gerçek dünya varlıkları karşılığında borç verme ve alma işlemleri yapmasına olanak tanıyacak. Swarm'ın platformunu kullanarak zincir içi borç verme ve borç alma hizmetleri sunacak.

20.03.2024 15:45  Güncelleme: 15:57
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Litvanya merkezli kripto bankası Meld, Avrupa Birliği'nde tokenize edilmiş varlık pazarına giriş yapmak için Swarm Markets ile güçlerini birleştiriyor.

Meld ve Swarm Markets İş Birliği: DeFi ve Kripto Bankacılığı Buluşuyor

Litvanya merkezli lisanslı kripto bankası Meld, perakende yatırımcılara gerçek dünya varlıklarının (RWAs) tokenleştirilmesi üzerine kurulu yeni bir finansal hizmet sunmayı planlıyor. Bu hizmet, kullanıcıların bu varlıklar karşılığında borç verme ve alma işlemleri yapmasına olanak tanıyacak ve yatırımcılara dijital varlıklar, özellikle de Bitcoin alanında daha fazla fırsattan yararlanma imkânı sunacak.

Meld, kendi ismini taşıyan katman-1 Blockchain teknolojisi ile gerçekleştirdiği bir iş birliği sayesinde bu adımı atıyor. Banka, yeni hizmeti için Almanya'nın finansal düzenleyici otoritesi BaFin tarafından lisanslanmış olan merkezi olmayan finans (DeFi) platformu Swarm Markets ile bir mutabakat anlaşması imzaladı. Swarm Markets, geçtiğimiz yıl sonunda izinsiz bir gerçek dünya varlıkları ticaret platformu başlatmıştı.

Meld, Swarm'ın platformunu kullanarak zincir içi borç verme ve borç alma hizmetleri sunacak. Bu sayede perakende yatırımcılara geleneksel finansal yöntemlerle ulaşamadıkları varlık sınıflarında yeni fırsatlar sunulmuş olacak. Swarm Markets'ın bir sözcüsü, bu girişimin, özellikle bir sonraki yükseliş döneminde, insanların örneğin Bitcoin yatırımlarını artırmak için hisse senetleri gibi varlıklara karşı borç verme işlemleri yapmalarını mümkün kılacağını belirtti.

Son olarak Meld'in bu ortaklığı, geniş bir perakende kullanıcı kitlesinin lisanslı bir banka aracılığıyla tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarına erişimini sağlama potansiyeline sahip. Meld, yakın zamanda Litvanya'da sanal varlık hizmet sağlayıcısı (VASP) lisansını da elde etti.

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Son Dakika Kripto Kripto dostu Meld, yeni bir finansal hizmet sunmaya hazırlanıyor - Son Dakika

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