Son Dakika Haberleri: Kripto Fetö/pdy Şüphelisi Askerler ve Mahrem İmamlar Adliyede

Kripto Fetö/pdy Şüphelisi Askerler ve Mahrem İmamlar Adliyede

3 dakika önce

Zonguldak merkezli 7 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen kripto FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesine sevk edildi.

Kripto Fetö/pdy Şüphelisi Askerler ve Mahrem İmamlar Adliyede, System.String[]
Zonguldak merkezli 7 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen kripto FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesine sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak haberleştiği öne sürülen Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ/PDY üyelerine yönelik soruşturma başlatıldı. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak merkezli İstanbul, Bursa, Sakarya, Eskişehir, Düzce, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta 3 gün önce eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden teğmen M.D., astsubaylar O.A. ve M.A.A. ve mahrem imamlar M.Ö., E.C. ve S.Ş. gözaltına alınarak Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğüne götürülmüştü.

Sabah saatlerinde emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Zonguldak Adliyesine sevk edildi. Şahısların adliyedeki sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:22 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin İddianamesi Tamamlandı! 46 Şüpheliye Ceza İstemi Trump'tan Türkiye'yi Kızdıracak Rahip Bronson Çıkışı: Bıraksanız İyi Olur Dedim, Bıraktılar

Son Dakika! Bakan Dönmez: Soma'da Bir Ay İçinde 2 Bin 400 Maden İşçisi Kadroya Alınacak Dansçı Olarak Getirilip, Konsomatrislik Yaptırılan Yabancı Uyruklu 66 Kadın Kurtarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 11:25:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kripto Fetö/pdy Şüphelisi Askerler ve Mahrem İmamlar Adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]