Kripto kraliçesi Ignatova, FBI'ın en çok arananlar listesinde - Son Dakika
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Kripto kraliçesi Ignatova, FBI'ın en çok arananlar listesinde

02.07.2022 14:05
Kripto kraliçesi Ignatova, FBI'ın en çok arananlar listesinde

OneCoin dolandırıcılığı ile 4 milyar doları alıp kayıplara karışan "kripto kraliçesi" Ruja Ignatova, FBI'ın en çok aranan 10 kaçak listesine girdi.

OneCoin dolandırıcılığı ile 4 milyar doları alıp kayıplara karışan "kripto kraliçesi" Ruja Ignatova, FBI'ın en çok aranan 10 kaçak listesine girdi. Ignatova'nın yakalanması yönünde bilgi vereceklere 100 bin dolar ödül verileceği duyuruldu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), "OneCoin" adlı sahte kripto para birimi ile bazıları ABD vatandaşı olan yatırımcıların 4 milyar dolarını alarak kaçan Bulgaristan doğumlu Ruja Ignatova'nın "en çok aranan 10 kaçak listesine" alındığını açıkladı. FBI'ın New York'taki sorumlu müdür yardımcısı Michael Driscoll düzenlediği basın toplantısında, Ignatova'nın yakalanmasını sağlayacak bilgileri verene 100 bin dolar ödül vereceğini ifade etti. Driscoll, "Büyük miktarda nakitle kaçtı. Para birçok arkadaş satın alabilir ve onun bundan faydalandığını düşünüyorum" dedi. Manhattan Federal Başsavcısı Damian Williams, "Kripto para biriminin ilk günlerinin çılgın spekülasyonlarından yararlanarak planını mükemmel bir şekilde zamanladı" dedi. Williams, OneCoin'i "tarihin en büyük dolandırıcılık planlarından biri" olarak nitelendirdi.

Ignatova'ya yöneltilen suçlamalar

"Kripto kraliçesi" olarak bilinen Ignatova, Bulgaristan merkezli OneCoin Ltd. şirketini saadet zinciri şeklinde yönettiği gerekçesiyle suçlu bulunmuştu. Savcılar, yatırımcıların yaptıkları satışlara komisyon verilerek başkalarını değersiz bir kripto para birimi satın almaya teşvik edildiğini tespit etmişti.

Erkek arkadaşı FBI ile iş birliği yaptı

Ignatova, 2017 yılında ABD'li erkek arkadaşından şüphelenerek evine dinleme cihazı yerleştirmiş, erkek arkadaşının FBI ile iş birliği yaptığını öğrenmişti. Ignatova, o yıl son olarak Bulgaristan'dan Yunanistan'a giden bir uçağa binmiş ve kayıplara karışmıştı. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kripto kraliçesi Ignatova, FBI'ın en çok arananlar listesinde - Son Dakika

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